Aleksander Śliwka może pękać z dumy. Ma wykształcenie, którego wielu zazdrości

Nigdy nie zagrał w Spodku, a bardzo by chciał. Z mistrzami Polski zamierza trzeci raz z rzędu zdobyć ważne trofeum

Aleksander Śliwka jest obecnie na szczycie polskiego świata sportu. To on w ostatnich miesiącach postrzegany jest jako najlepszy siatkarz świętującej kolejne sukcesy reprezentacji naszego kraju w siatkówce. Śliwka spisuje się doskonale na parkiecie, ale o swoim życiu myśli w znacznie szerszej perspektywie. Okazuje się, że sport to tylko jeden z wielu elementów układanki zawodowca. Idol polskich kibiców siatkówki nie zaniedbał edukacji. Nie poprzestał przy tym jak wielu innych zawodników na średnim wykształceniu. W roku akademickim 2015/16 rozpoczął studia na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Kilka lat później mógł świętować wielki sukces edukacyjny.

Aleksander Śliwka skończył studia

Aleksander Śliwka zdaje sobie zapewne sprawę, że nie będzie sportowcem do końca życia. W związku z tym odpowiednio wcześniej postanowił zadbać o swoją przyszłość. Choć nie można wykluczyć, że w tej czy innej roli zostanie przy siatkówce, to dzięki skończonym studiom otworzył przed sobą więcej kierunków rozwoju zawodowego. Ostatecznie pracę magisterską obronił w 2021 roku, otrzymując za nią „piątkę”.

Jakim studentem był Aleksander Śliwka?

Więcej o czasach studenckich można przeczytać na stronie uczelni, której jest absolwentem. Dowiadujemy się m.in., że siatkarz w roku akademickim 2018/19 cieszył się ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia sportowe. W wiadomości o obronionej pracy magisterskiej dodano również kilka informacji na temat tego, jakim studentem był świetny sportowiec. - Aleksandra Śliwkę jako studenta cechowała wysoka samodyscyplina, charakterystyczna dla sportowców. Potrafił pogodzić wiele obowiązków i osiągnąć dobre wyniki w nauce. W kontaktach bezpośrednich okazał się osobą niezwykle skromną i darzącą dużym szacunkiem Uczelnię i jej pracowników – komentowała tuż po udanej obronie promotorka siatkarza dr Agata Gemzik-Salwach.