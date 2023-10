Żona Bartosza Kurka odsłoniła nogi długie jak u gazeli. Aż nas szczęka zabolała, gdy opadła nam na podłogę. Nie idzie oderwać wzroku

Bartosz Kurek ostatnich miesięcy nie mógł zaliczyć do udanych. Przede wszystkim ze względu na problemy zdrowotne, jakie dotykały go przez niemal cały sezon reprezentacyjny. Kontuzja biodra sprawiła, że kapitan reprezentacji nie mógł pomóc swoim kolegom z zespołu zarówno w mistrzostwach Europy, jak i podczas kwalifikacji do igrzysk olimpijskich. Ale powoli wszystko wraca do normy, co jest dobrą informacją dla Kurka.

Tak obecnie wygląda 40-letnia Katarzyna Skowrońska. Zdjęcie ujawnia wszystko, ten szczegół mocno rzuca się w oczy

Żona Bartosza Kurka odsłoniła długie nogi. Zachwyt

Atakujący już od kilku tygodni przebywa w Japonii. Niedawno rozpoczął kolejny sezon w ekipie Wolfs Dogs Nagoya, gdzie radzi sobie bardzo dobrze. Wraz z Kurkiem do kraju kwitnącej wiśni wybrała się jego ukochana. Anna Kurek od lat towarzyszy mężowi w kolejnych zawodowych podróżach i nieustannie go wspiera. Była siatkarka chętnie dzieli się swoim życiem z internetowymi fanami i prowadzi nawet własny vlog.

Ale również na jej Instagramie pojawia się wiele ciekawych zdjęć. Anna Kurek bardzo często chwalona jest za swoje stylizację, a że jak na sportsmenkę przystało ma świetną sylwetkę, w dużej liczbie przypadków wygląda zniewalająco. Nie inaczej było i tym razem, gdy zdecydowała się odsłonić wysportowane nogi. Pod zdjęciem pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy, które zachwycały się fotografią Kurek. - Nadal ciepełko – brzmi opis zdjęcia.