Anna Kurek przekazała sensacyjne wieści! Ogromna zmiana w jej życiu, mało kto się tego spodziewał

To, co ujawnił Andrzej Wrona o polskich siatkarzach wywołuje ciarki na całym ciele! Aż słabo się robi, przez co naprawdę muszą przechodzić

Anna Kurek w ostatnim czasie była bardzo aktywna na swoim profilu na Instagramie, zaczęła rozwijać także własny kanał na portalu YouTube. Wiele z jej materiałów dotyczyła życia w Japonii, gdzie spędziła kilka lat ze swoim mężem, Bartoszem Kurkiem, który występował w barwach Wolfdogs Nagoya. Anna Kurek chętnie wspierała męża z trybun na meczach klubowych oraz reprezentacyjnych, dopingowała także koleżanki z reprezentacji. Bardzo długo wydawało się, że dla niej samej siatkówka to temat zamknięty, przynajmniej jeśli chodzi o występy na parkiecie. Tym większą sensacją może być fakt, że po sześciu latach przerwy Anna Kurek wraca do grania!

Anna Kurek wznawia karierę!

Późnym wieczorem w czwartek, 5 września, Anna Kurek poinformowała na swoim profilu na Instagramie, że dołącza do NTSK PANS Komunalnik Nysa! Jest to zespół z II Ligi Siatkówki Kobiet, czyli trzeciego poziomu rozgrywkowego. Trudno się jednak dziwić, że Anna Kurek wraca do gry na niższym poziomie, bowiem nie występowała od 2018 roku, gdy zakończyła występy w Chemiku Police. Nie wiadomo na razie, jak daleko sięgają plany Anny Kurek – czy zamierza ona próbować wspiąć się jeszcze na najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce, czy może jedynie chce wypełnić swój czas grą na nieco niższym poziomie. – Powrót do gry – napisała tylko w swojej relacji na Instagramie nowa przyjmująca II-ligowego zespołu z Nysy. Więcej przekazano w komunikacie samego klubu. – Po kilku latach wracam do siatkówki i cieszę się, że mogę wznowić karierę akurat w Nysie, w mieście z siatkarskimi tradycjami. Mam nadzieję pomóc drużynie i wierzę, że razem uda nam się z stworzyć zespół, który będzie walczył o najwyższe cele – powiedziała Anna Kurek.

Przypomnijmy, że w przeszłości Anna Kurek (z domu Grejman) występowała w kilku polskich klubach – Pałacu Bydgoszcz, Chemiku Police, Impelu Wrocław czy Muszyniance Muszyna. Miała także krótką przygodę zagraniczną w Karayollari Ankara. Największe sukcesy święciła podczas pierwszego pobytu w Chemiku Police w latach 2013-2014, gdy zdobyła z tym zespołem mistrzostwo oraz Puchar Polski. Ma za sobą także debiut w reprezentacji Polski.