Anna Kurek wpadła w niemały zachwyt. Podzieliła się szczęściem ze swoimi fanami, wszystko uwieczniła na zdjęciu

Żona Bartosza Kurka zebrała całkiem pokaźną rzeszę fanów w mediach społecznościowych. Ponad 100 tysięcy obserwujących na Instagramie to już coś i wiele z tych osób chętnie śledzi materiały udostępniane przez Annę Kurek, która dzieli się na swoim profilu różnymi ciekawostkami ze swojego życia. Jako że wraz z mężem mieszka ona w Japonii, to tych ciekawostek nie brakuje, choć oczywiście nie wszystko związane jest z tym oryginalnym krajem. Tym razem była siatkarka podzieliła się czymś bardziej przyziemnym, choć widać, że otrzymana paczka wywołała u niej dużą radość!

Anna Kurek otrzymała paczkę, która sprawiła jej wielką radość!

Anna Kurek chwali się fanom przeróżnymi rzeczami. Na swoim koncie udostępnia zdjęcia zarówno z meczów kadry, jak wspiera swojego męża, jak i z różnych podróży. Tym razem postanowiła podzielić się informacją o tym, że otrzymała rzecz, na którą najwyraźniej nie mogła się doczekać.

W swojej relacji żona Bartosza Kurka pokazała zdjęcie całkiem nowych... butów! Fotkę podpisała krótkim „Przyszły” i dodała emotikonkę z serduszkami, co tylko podkreśla, jak bardzo czekała na nową parę obuwia. Nie jest tajemnicą, że dla wielu kobiet buty to wręcz pasja i chętnie je kolekcjonują, a wiele wskazuje na to, że także u Anny Kurek moment otrzymania nowej pary to małe święto.