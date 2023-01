Anna Kurek pokazała, co sprawia jej przyjemność. To danie jest uwielbiane przez wielu, określiła je jednym słowem

Anna Kurek i Bartosz Kurek już od pewnego czasu mieszkają w Japonii. Żona jednego z najlepszych polskich siatkarzy chętnie korzysta z uroków tego azjatyckiego kraju, który znacznie różni się od tego co znamy w Europie. Wiele wskazuje jednak na to, że para jest tam szczęśliwa. Anna Kurek chętnie dzieli się z fanami różnymi ciekawostkami z Kraju Kwitnącej Wiśni. Tym razem jednak postanowiła pokazać coś, co wielu Polaków dobrze zna! Chodzi o pewien przysmak, który najwyraźniej szczególnie przypadł do gustu żonie Bartosza Kurka.

Anna Kurek określiła to danie jednym słowem

Państwo Kurkowie mieszkają w Japonii już jakiś czas, ale wciąż pewne rzeczy mogą ich zaskakiwać. Tym razem jednak Anna Kurek podzieliła się zdjęciem dania, które jest znane bardzo dobrze również w Polsce. Okazuje się, że żona polskiego siatkarza jest wielką fanką... sushi! Oczywiście, oryginalne danie może różnić się znacznie od tego, co dostaniemy w polskich restauracjach i sklepach, ale sama koncepcja jest dobrze znana i rozpowszechniona. Anna Kurek na swoim profilu na Instagramie udostępniła zdjęcie porcji tego przysmaku i określiła je bardzo wymownym słowem. – Poezja – napisała, tym samym dając wyraz swojemu zachwytowi nad tym japońskim daniem.