i Autor: Cyfra Sport Bartosz Kurek

Wszystkim się pochwalił

Bartosz Kurek już dłużej tego nie ukrywał. Fani zachwyceni tą informacją. Zdjęcie nie zostawiło żadnych wątpliwości

Tomasz Piechna 19:18 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Sezon klubowy w siatkówce mężczyzn pomału dobiega końca, ale to nie oznacza, że emocje związane z tą dyscypliną sportu również się zakończą. Już niebawem do gry rusza reprezentacje, w tym biało-czerwona kadra. Między innymi dlatego w kraju nad Wisłą pojawił się jeden z liderów polskiej kadry, Bartosz Kurek. Siatkarz miał również inny powód, aby wrócić do ojczyzny, czym pochwalił się w mediach społecznościowych.