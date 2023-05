Pokryty futrem Bambi zaczepiał Annę Kurek. Żona Bartosza Kurka była wniebowzięta

To musiało być naprawdę wyjątkowe uczucie. Sądząc po wpisie, jaki Anna Kurek zamieściła na Instagramie, towarzystwo futrzastych kompanów bardzo jej odpowiadało. Na kilku zdjęciach widać żonę Bartosza Kurka w towarzystwie uroczych zwierzątek. Choć wiele osób podeszłoby z rezerwą do nich, to nie znana kibicom siatkarskim kobieta. Bardzo szybko sprawiła, że zwierzęta jej zaufały i chętnie do niej podchodziły. Anna Kurek mogła dzięki temu przyglądać się im z bliska i głaskać je czule. Wyraźnie widać, że między stronami nawiązała się wyjątkowa relacja. Zauważyli to również fani, którzy na Instagramie szybko zaczęli komentować serię zdjęć opublikowanych przez wybrankę serca jednego z najlepszych siatkarzy w historii naszego kraju.

Anna Kurek i futrzasty Bambi

Wśród komentarzy najczęściej pojawiały się te okraszone emotikonami. Wśród wirtualnych obrazków dominowały przede wszystkim piktogramy serduszek, co wyraźnie pokazuje, że fanom oraz fankom zdjęcia bardzo się spodobały i poruszyły ich serca. "Bambi" - napisała jedna z obserwujących, dodając do tego aż trzy czerwone serca. "Bambi Cię zaczepiał" - czytamy w kolejnym komentarzu, przy którym znalazły się z kolei trzy twarze z sercami zamiast oczu. "Kochane zwierzątka" - skomentowała na gorąco sama autorka wpisu w mediach społecznościowych.

