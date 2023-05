Dla swojego ukochanego Justyna Żyła zrobiła to z samego rana. Musiał odpłynąć z zachwytu!

Justyna Żyła po rozwodzie z Piotrem Żyłą próbowała odnaleźć się na nowo. Kobieta próbowała wielu nowych zajęć. Można było ją zobaczyć m.in. w telewizyjnym show "Taniec z Gwiazdami". Sama również prowadziła program, w którym pomagała zwaśnionym rodzinom w dojściu do porozumienia. Oprócz tego głośnym echem odbiła się jej sesja w Playboyu. W sieci starała się zaistnieć jako nowoczesna kucharka. I właśnie z tą ostatnią pasją związany jest wpis, z którego można dowiedzieć się, ile Justyna Żyła jest w stanie zrobić dla wielkiej miłości. I to już z samego rana, podczas gdy miliony jej rodaków jeszcze smacznie śpią. Poświęcenie się opłaciło, ponieważ wszystko wyszło naprawdę smakowicie. Przynajmniej tak wygląda na zdjęciach.

Niespodzianka Justyny Żyły dla ukochanego

O nowym związku Justyny Żyły mówi się coraz więcej. Ona sama utrzymuje wszystko w atmosferze tajemnicy i nie odkrywa kart publicznie. Stara się chronić życie prywatne, dlatego też jej wpisy budzą dodatkową ciekawość wśród odbiorców. Na wspomnianej wcześniej fotce można dostrzec śniadaniowe smakołyki. Była żona skoczka narciarskiego dodała również opis, który nakreślił tło całej sytuacji.

"Niedziela…baaaaardzo wczesne śniadanko dla mojego ❤️ przed pracą. Kto dziś wstawał o 4:30 tak jak my" - napisała na portalu społecznościowym celebrytka, starając się aktywizować odbiorców swojego wpisu.

Fanki wniebowzięte zdjęciem Justyny Żyły

Choć zdjęć przeróżnych potraw na profilu Justyny Żyły pojawia się całkiem sporo, to tym razem fanki były wręcz zachwycone tym, co zobaczyły. "Wow... co za smakowitości" - napisała jedna z nich. "Takie śniadanie to ja też chcę. Pozdrawiam życzę miłego dnia" - dodała kolejna. Nie brakowało również opinii opartych na emotikonach - przede wszystkim tych przedstawiających oklaski.