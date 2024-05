Bartosz Kurek nie patyczkował się w wiadomości do Tomasza Fornala. Bezwzględny przekaz, wyraźniej się nie dało

Serce może zadrżeć po tym, co obwieścił Nikola Grbić. Poważne kłopoty Polaków. Prawdziwa plaga napotkała biało-czerwonych

Od kilku lat polskie kluby rządzą w Lidze Mistrzów siatkarzy. Trzy triumfy z rzędu zanotowała Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która w ubiegłym roku mierzyła się w decydującym meczu z Jastrzębskim Węglem. Rywalizacja była niebywale zacięta i choć jastrzębianie robili, co mogli, aby przerwać passę kędzierzynian, ostatecznie to klub z Opolszczyzny kolejny raz sięgnął po Ligę Mistrzów. Również i w tym sezonie polscy kibice będą z zapartym tchem oglądać finał, bo wystąpi w nim Jastrzębski Węgiel. Rywalem mistrzów Polski będzie Itas Trentino.

Kurek wysłał specjalną wiadomość Fornalowi

Faworytem są jastrzębianie, ale na parkiecie nic nie przyjdzie za darmo. Jednak również Bartosz Kurek wierzy w złotych medalistów mistrzostw Polski i przed finałem wysłał wiadomość do kolegi z kadry, Tomasza Fornala. - Już napisałem Forniemu, że ma nie wracać bez złotego medalu – powiedział kapitan reprezentacji cytowany przez portal WP SportoweFakty.

- Jestem przekonany, że Jastrzębski Węgiel poradzi sobie z rywalami i po raz czwarty polska drużyna wygra Ligę Mistrzów. Podpowiada mi to nie tylko serce, ale także rozum. Liczę, że Tomek Fornal będzie MVP, a ja od pierwszego dnia jego pobytu w Spale będę musiał sprowadzać do parteru, by nie odleciał – powiedział z uśmiechem atakujący reprezentacji Polski.