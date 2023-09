Bartosz Kurek nie zostawił wątpliwości, gdy mówił o reprezentacji. Jedno zdanie wybrzmiało bardzo głośno, konkretna opinia

Polska - Macedonia O której godzinie grają siatkarze dzisiaj niedziela 3.09.2023 ME Polska - Macedonia O której mecz siatkarzy dzisiaj

ME siatkarzy

Jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Przed mistrzostwami Europy siatkarzy było niemal pewne, że faza grupowa dla polskich zawodników będzie jedynie przetarciem przed tym, co czeka ich w kolejnych fazach. Rywale nie są wymagający i mecze po prostu trzeba rozegrać i stracić jak najmniej sił, aby zachować je na dalszą część turnieju. Plan udaje się realizować w stu procentach.

Pierwsze spotkania to również czas na odbudowanie formy przez niektórych zawodników. Między innymi Bartosz Kurek powoli wraca do gry po kontuzji. W rozmowie z TVP wypowiedział się o swojej aktualnej dyspozycji. - Generalnie jestem zadowolony ze swojego występu, lecz tak wygląda zawodnik bez rytmu meczowego. Kilka akcji dobrych i kilka słabszych. Muszę jednak przyznać, że w moim przypadku mam podstawy do tego, aby budować formę w dobrym kierunku - powiedział kapitan reprezentacji.

Atakujący został zapytany również o postawę całej drużyny i jej styl. Odpowiedź Kurka była zdecydowana. - Na razie interesuje mnie tylko wynik - podkreślił reprezentant Polski. W poniedziałek biało-czerwoni mają dzień przerwy. Do gry wrócą we wtorkowy wieczór, kiedy to zmierzą się z reprezentacją Danii.