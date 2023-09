Bartosz Kurek pije prosto z butli. Zalała go lawina komentarzy

Grbić uparcie wierzył w odbudowanie Kamila Semeniuka, a ten mu odpłaca w ME. „Niepotrzebnie zmieniałem, to był głupi pomysł"

Bartosz Kurek od lat stanowi o sile męskiej reprezentacji Polski w siatkówce. Zawodnik, który z biało-czerwoną kadrą zdobył najważniejsze tytuły i złotymi zgłoskami zapisał się w historii rodzimego sportu, postanowił tym razem podzielić się bardzo klimatycznym zdjęciem. Utrzymana w czarno-białej konwencji fotografia od razu przyciąga uwagę. Na zdjęciu widać kontur postaci sportowca, która do ust przytyka butelkę wypełnioną wodą. Reprezentacyjny dres, którego kontur widać na ciele siatkarza, dodaje tylko klimatu. Artystyczne ujęcie szybko docenili fani, którzy na Instagramie zostawili mnóstwo komentarzy, utrzymanych w niemal jednakowej konwencji.

Komentarze pod zdjęciem Kurka

Jak większość naszych siatkarzy Bartosz Kurek ma rzeszę fanów w całym kraju. Siatkówka to dla wielu sport narodowy nad Wisłą. Nie powinno więc dziwić, że opinie na temat opisywanego wyżej zdjęcia zostawiły setki użytkowników i użytkowniczek Instagrama. W komentarzach jednak zazwyczaj brakowało słów. Ograniczano się głównie do emotikon serduszek, co pokazuje wprost, jaki stosunek do swojego bohatera mają kibice siatkówki w Polsce.

