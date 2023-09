Karol Kłos prosto z mostu: Schowałem dumę do kieszeni i opłaciło się

– Forma jest coraz lepsza?

– Na pewno na ostatnim sparingu z Ukrainą tuż przed wyjazdem nogi były lżejsze niż tydzień wcześniej podczas Memoriału Wagnera. Mimo wszystko mieliśmy ciągle mocne treningi, byliśmy po obozie w Spale, jeszcze była siłownia. Przed samym turniejem było ciągle w miarę intensywnie. To nie jest czas na to, żeby fruwać. I wydaje mi się, że faza grupowa mistrzostw Europy to też jeszcze nie ten moment, by było optymalnie. Raczej po niej. Mam nadzieję, że trenerzy dobrze to obliczą.

– To będzie trudny turniej? Zaczniecie w grupie w większości z rywalami z dużo niższej półki.

– Na pewno będzie trudny. W Europie jest bardzo dużo mocnych drużyn, które mogły nie zagrać super w pierwszej części sezonu w Lidze Narodów, a ten występ będzie dla nich czymś ważnym. Będą celować z formą na Eurovolley, zagrają w mocniejszym składzie i przez to staną się groźne.

To zawaliło nam mistrzostwa Europy? Była gwiazda kadry wskazuje najsłabszy element. Czy mamy problem z Wołosz?

– Kiedy finały Ligi Narodów obserwowałeś z trybun, jako pierwszy poza czternastką, przychodziły myśli, że możesz się nie załapać na ME?

– Ja byłem gotowy i pod parą. Taka była decyzja trenera i należało ją uszanować. Musiałem schować dumę w kieszeń i dalej pracować. Jak widać, opłacało się, bo będę na mistrzostwach Europy.

– Można odnieść wrażenie, że mistrzostwa Europy są trudniejsze niż mundial, bo przywieźliśmy z nich tylko jedno złoto.

– W tak mocno rozciągniętym i długim turnieju jak ME naprawdę trzeba mieć rękę na pulsie i cały czas być mocno skupionym. Im dalej w tych zawodach, tym będzie coraz trudniej. Najlepsze zespoły w Europie naprawdę potrafią grać w siatkówkę.

– Wskażesz najmocniejszego rywala Polski do tytułu w mistrzostwach Europy?

– Francuzi, Włosi, Słoweńcy, Serbowie... Wymieniać dalej? A poza tym zawsze mogą wystrzelić czarne konie, na które nikt nie stawia.

Wilfredo Leon przestrzega. „Nie myślcie, że będzie łatwo”

Reprezentacja Polski siatkarzy na ME 2023 [SKŁAD]

Rozgrywający: Grzegorz Łomacz, Marcin Janusz

Przyjmujący: Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka

Środkowi: Norbert Huber, Karol Kłos, Jakub Kochanowski

Atakujący: Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek

Libero: Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski

Szybko, łatwo i przyjemnie! Pierwsze zwycięstwo Polaków na mistrzostwach Europy

Mistrzostwa Europy siatkarzy 2023 [KIEDY GRAJĄ POLACY]

31.08 o 20.00 Polska – Czechy 3:0

1.09 o 20.00 Polska – Holandia

3.09 o 20.00 Polska – Macedonia

5.09 o 20.00 Polska – Dania

6.09 o 17.00 Polska – Czarnogóra

Kłopoty polskiego siatkarza. Opowiedział o swoim cierpieniu

ME siatkarzy 2023 [GRUPY]

Grupa A (Bolonia, Ankona, Perugia): Włochy, Belgia, Niemcy, Estonia, Szwajcaria, Serbia

Grupa B (Warna): Bułgaria, Chorwacja, Hiszpania, Słowenia, Ukraina, Finlandia

Grupa C (Skopje): POLSKA, Czechy, Macedonia, Dania, Czarnogóra, Holandia

Grupa D (Tel Awiw): Grecja, Izrael, Turcja, Francja, Rumunia, Portugalia

Do 1/8 finału awansują po cztery najlepsze zespoły każdej grupy i grają „na krzyż”. Polska grupa C krzyżuje się z grupą A (A1 – C4, A2 – C3, A3 – C2, A4 – C1). Polacy fazę pucharową rozpoczną w Bari. Półfinały i mecze o medale odbędą się w Rzymie. Mistrza Europy poznamy 16 września.