Biało-Czerwoni pójdą za ciosem? Przed nami szlagier Ligi Narodów!

Kursy TOTALbet: Polska - Brazylia

Reprezentacja Polski siatkarzy podczas tegorocznej Ligi Narodów najwyraźniej upodobała sobie spotkania wygrywane w pięciu setach. Biało-czerwoni odnieśli bowiem do tej pory siedem zwycięstw, w tym aż pięć miało miejsce po tie-breakach. Nie inaczej było w środę, gdy nasi reprezentanci w swoim pierwszym meczu na Filipinach pokonali 3:2 Słowenię. Trzeba jednak przyznać, że początek meczu zupełnie nie wskazywał na taki obrót spraw, pierwsze dwa sety padły bowiem łupem rywali. Słoweńcy prezentowali się naprawdę bardzo dobrze i choć nasi zawodnicy starali się dotrzymywać im kroku, za każdym razem to podopieczni Gheorghe Cretu byli górą. Pierwszą partię – rozgrywaną na przewagi – wygrali 31:29, w drugiej triumf przyszedł im już nieco pewniej (25:21). W kolejnych setach ekipa prowadzona przez Nikolę Grbicia wzięła się jednak do roboty – trzecia i czwarta odsłona zostały przez Polaków wygrane do 20, co oznaczało tie-break. Podobnie jak w poprzednich czterech przypadkach, także i tym razem górą byli nasi zawodnicy, którzy po prawdziwym thrillerze wygrali piątą partię 15:13 i cały mecz 3:2. Polscy siatkarze nie mają jednak czasu na świętowanie, już w piątek rano (5:00 naszego czasu) będą musieli stawić czoła reprezentacji Brazylii. Nie ma co ukrywać – liczymy na wielkie widowisko i kolejny triumf biało-czerwonych! Zdaniem ekspertów z TOTALbet nie jest to natomiast takie pewne. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na zwycięstwo Polaków płaci bowiem 2.06 zł. Potencjalną wygraną Canarinhos „wyceniono” z kolei na 1.68 zł.

i Autor: TOTALbet

Zespół z Kraju Kawy w Lidze Narodów spisuje się jak do tej pory bardzo solidnie, choć w każdym z dotychczasowych turniejach notował po jednej wpadce. Dwa pierwsze turnieje Canarinhos kończyli z bilansem trzech zwycięstw oraz jednej porażki. W pierwszym przypadku lepsi okazali się Kubańczycy, którzy wygrali po tie-breaku, w drugim natomiast Japończycy – także w pięciu setach. Co ciekawe, na filipińskiej ziemi podopieczni Renana Dal Zotto ponieśli już porażkę (1:3 z Włochami), co oznacza, że wg prawa serii powinni wygrać dwa ostatnie spotkania. Statystyki mają jednak to do siebie, że bardzo często są brutalnie weryfikowane przez wydarzenia na parkiecie. Czy tak będzie i tym razem? Trudno powiedzieć, nie ma bowiem wątpliwości, że zmierzą się ze sobą dwie wielkie drużyny. Teoretycznie w lepszej sytuacji są Polacy, którzy mają tyle samo zwycięstw co rywal, mając przy tym jeden mecz więcej do rozegrania. Nic więc dziwnego, że w opinii ekspertów z TOTALbet szanse na triumf w nadchodzącym spotkaniu zdają się być bardzo wyrównane. Legalny polski bukmacher nieco wyżej ocenia szanse Brazylijczyków, choć tak naprawdę żadne rozstrzygnięcie nie będzie w tym przypadku niespodzianką. Znamienny jest zresztą fakt, że kurs na to, iż oba zespoły zagrają pięć setów wynosi 2.97. Czyżbyśmy zatem mieli być świadkami kolejnego thrillera z udziałem polskich siatkarzy? Przekonamy się już niebawem.

Sonda Czy polscy siatkarze wygrają z Brazylią? Tak Nie Trudno powiedzieć

Wybrane kursy TOTALbet

Zwycięzca:

Polska – 2.06 Brazylia – 1.68

Polska wygra seta:

tak - 1.16 nie – 4.30

Brazylia wygra seta:

tak – 1.12 nie – 5.10

Suma setów:

poniżej 4.5 – 1.34 powyżej 4.5 – 2.89

Liczba setów w meczu:

3 – 2.74

4 – 2.39

5 – 2.97

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.