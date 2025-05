Cieszę się, że w sezonie 2025/2026 ponownie będę reprezentował barwy Trefla Gdańsk. Dla mnie i mojej rodziny to powrót do domu, do stabilizacji i do dawnej formy, przynajmniej mam taką nadzieję. Głównym powodem mojego powrotu do Trefla była ogromna pomoc, jaką otrzymałem od klubu, możliwość trenowania w trakcie sezonu 2024/2025, kiedy wracałem do zdrowia po kontuzji. To również naturalna kontynuacja mojej siatkarskiej drogi. Chciałem dalej grać i cieszyć się tym sportem, a Trefl daje mi taką szansę – powiedział Piotr Nowakowski.