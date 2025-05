A więc koniec! Tomasz Fornal rozstał się Sylwią Gaczorek! "Nigdy nie będę szukał"

Tomasz Fornal potwierdził to, czego fani domyślali się od dawna

Tomasz Fornal w ostatnich latach wyrósł na jedną z najważniejszych postaci w polskiej kadrze siatkarzy. Przyjmujący sukcesy odnosił już w kadrach juniorskich, a później trafił także do dorosłej reprezentacji i sięgnął z nią po szereg sukcesów, w tym wicemistrzostwo świata w 2022 roku, mistrzostwo Europy w 2023 oraz wicemistrzostwo olimpijskie w 2024. W siatkówce klubowej również nie może narzekać na brak trofeów – jest trzykrotnym mistrzem Polski czy zdobywcą Pucharu Polski, ma też na koncie trzy medale Ligi Mistrzów – dwa srebrne i jeden brązowy. Wszystko to zdobył w barwach Jastrzębskiego Węgla, ale po zakończonym właśnie sezonie przeniesie się on do Ziraatu Bankkart Ankara. To jednak nie jedyna zmiana w jego życiu w ostatnim czasie.

Tomasz Fornal: - Zostawiliśmy na parkiecie wszystko, co mieliśmy. Zdrowie, pot, łzy, ale mamy srebro !

Tak już jest w przypadku gwiazd, że fani interesują się nie tylko ich karierą, ale też życiem prywatnym. Przez pewien czas Tomasz Fornal spotykał się z popularną w sieci fryzjerką Sylwią Gaczorek, która na Instagramie ma zdecydowanie większą rzeszę obserwujących, niż siatkarz! Ostatnio jednak pojawiła się masa plotek na temat rozstania pary i Fornal postanowił w końcu postawić sprawę jasno. W rozmowie z kontrowersyjnym dziennikarzem „Żurnalistą” potwierdził, że jest sam. Gdy „Żurnalista” zagadnął siatkarza że ten „teraz lubi bycie singlem”, Fornal potwierdził. – No. [...] W ogóle chyba mam takie odczucia, że lubię samotność. Lubię być sam ze sobą. Lubię siedzieć w łóżku i oglądać jakiś serial. Lubię pograć na komputerze. [...] Lubię czuć swobodę. Uważam, że mimo wszystko, kiedy jesteś w związku, to musisz się w 100 proc. zaangażować, poświęcić – powiedział gwiazdor polskiej reprezentacji.

Fornal zapowiedział też, że nie będzie szczególnie przykładał uwagi do poszukiwania drugiej połówki. – Nie szukam na siłę. Nigdy nie szukałem na siłę i nigdy nie będę szukał. Nie wiem, jak potoczy się moje życie, jeżeli chodzi o sprawy sercowe. Na ten moment sytuacja wygląda tak, jak wygląda i mi jak najbardziej ona nie przeszkadza. Nie mam żadnych planów. Na razie siebie nie widzę w szczęśliwej rodzinie z dzieciaczkami i po weselu. Na ten moment nie widzę siebie w takiej roli – zakończył Fornal.

