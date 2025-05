i Autor: Cyfra Sport, Archiwum prywatne Tomasz Fornal

Szczere wyznanie

Tomasz Fornal nie miał zamiaru tego ukrywać. Tym się wspomaga w ciężkich chwilach. Wymowne słowa

Tomasz Fornal to bez wątpienia jeden z najbardziej rozpoznawalnych siatkarzy w Polsce. Przyjmujący wszedł do kadry narodowej z przysłowiowymi drzwiami w 2024 roku i był jednym z liderów na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. 27-latek po sezonie 2024/2025 pożegnał się z PlusLigą i przenosi się do Turcji. W wywiadzie u "Żurnalisty" zdradził, czym się wspomaga w ciężkich chwilach i co powinno być dostępne dla każdego profesjonalnego siatkarza.