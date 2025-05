– Kiedy dowiedział się o powołaniu, nie mógł uwierzyć – opowiadał „SE” trener reprezentacji siatkarzy Nikola Grbić po tym jak libero Ślepska Suwałki znalazł się pod koniec marca na liście selekcjonera. Podczas Silesia Cup w Katowicach „stary” debiutant miał szansę zagrać w kadrze pierwszy raz w przegranym 2:3 meczu z Ukrainą. Był nieoczywistym wyborem szkoleniowca reprezentacji głównie ze względu na wiek, niemniej jego świetne występy ligowe w minionym sezonie nie uszły uwadze Grbicia. W efekcie teraz ma okazję powalczyć o miejsce w wąskim składzie. Numerem jeden serbskiego trenera na pozycji libero będzie w 2025 r. Jakub Popiwczak, ale Czunkiewicz może realnie liczyć na rolę pierwszego zmiennika.

Kibice mogli nie poznać kadry Grbicia. Selekcjoner po zaskakującej porażce wziął graczy na rozmowę

Artur Szalpuk o atmosferze w kadrze Nikoli Grbicia przed Ligą Narodów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Miał ciarki gdy śpiewał hymn Polski

– Każdy sportowiec marzy, by występować w reprezentacji. To duma i honor, mam ciarki, zakręciła mi się łezka przy śpiewaniu hymnu, bo marzyłem o tym, żeby się to spełniło – mówił Czunkiewicz dziennikarzom po meczu z Ukrainą, nie chcąc jednak wybiegać zbyt daleko w przyszłość. – Nie myślę jeszcze o mistrzostwach świata (docelowa impreza kadry we wrześniu 2025 – red.). Wolę cieszyć się chwilą – kwituje.

Nikola Grbić jak aktor z Hollywood. Wyjątkowa sytuacja z trenerem polskich siatkarzy

Nie czuł przygniatającej tremy, nie było po nim widać napięcia w trakcie meczu, wyglądał na parkiecie na całkiem pewnego siebie. – Najważniejsze, że dostałem szansę. W kadrze na pewno gra się inaczej, ale nie było wielkiego stresu, chociaż zakładałem, że może się pojawić – mówił.

Czy oczaruje Grbicia? W każdym razie teraz jest na to czas.

To znakomita szansa dla nich albo dla mnie, żeby zobaczyć, jak przekształcą to, co próbowali zrobić w ciągu ostatnich tygodni w występ w oficjalnym meczu. A to już jest zupełnie inna sprawa. Mogę powiedzieć, że każdy z nich się stara. Każdy z nich wkłada w pracę to, o co proszę. Ciągle im też powtarzam, że nie mamy dużo czasu. Nie mam ośmiu czy sześciu miesięcy, żeby pracować każdego dnia nad tymi rzeczami. Mamy trzy, cztery tygodnie. Moja rada jest taka, że każde powtórzenie, które wykonujesz, staraj się robić na maksa. Nie marnuj czasu ani energii na nicnierobienie. Po prostu bądź skupiony i staraj się wyciągnąć jak najwięcej z tego krótkiego okresu – zaznaczył Serb, nawiązując do graczy mniej doświadczonych w drużynie narodowej.