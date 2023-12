Brutalny atak na polską siatkarkę. Zebrało nam się na wymioty po tym, co pokazała. Obrzydlistwo w najczystszej postaci

Najpiękniejsza polska siatkarka rozpięła koszulę, a my zaniemówiliśmy. Odsłoniła sporo, podgrzała atmosferę

Wytrzymywanie presji i odkładanie emocji na bok jest dla zdecydowanej części zawodników jedną z najważniejszych spraw w karierze. Bo gdyby brali każde negatywne słowo do siebie i przejmowali się czasami nieuzasadnioną krytyką kibiców, szybko mogliby rozstać się ze sportem. Niestety w obecnych czasach jest to tym bardziej ważne, bo wszędobylski hejt przybiera jedynie na sile. Sportowcy bardzo często muszą mierzyć się z okropnymi komentarzami, jakie wypisują internauci.

Obrzydliwy atak na polską siatkarkę

Wiele wiadomości wypisywanych z anonimowych kont przechodzi ludzkie pojęcie. Tak też było w przypadku Pauliny Damaske, siatkarki BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Jej zespół w ostatniej kolejce przegrał z niżej notowanym UNI Opole, co było jedną z niespodzianek minionej kolejki Tauron Ligi. Po meczu Damaske na swoim Instagramie otrzymała wiadomość pełną wulgaryzmów i gróźb (zdjęcie poniżej).

Siatkarka zdecydowała się nieco humorystycznie podejść do sprawy i odgryzła się anonimowemu internaucie. - Miło, że ludzie, którzy niczego nie osiągnęli się wypowiadają. Wyrażanie swojej opinii to jedno, ale prześladowanie i nękanie wielu zawodniczek to przesada. Mam nadzieję, że kolega z anonimowego konta dużo stracił obstawiając ten mecz. Upss, następna przegrana w jego życiu - czytamy w kolejnym wpisie Damaske.