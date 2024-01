Andrzej Wrona zalicza się do grona sportowców najbardziej aktywnych w mediach społecznościowych, a jego fani regularnie otrzymują kolejne posty i relacje od siatkarza grającego na co dzień w drużynie Projektu Warszawa. Oprócz treści związanych ze swoją karierą, Wrona często publikuje tam również rzeczy, które odnoszą się do jego życia prywatnego i tego, co dzieje się w jego domu. Niedawno poinformował on o tym, że niebawem znów zostanie ojcem. Teraz z kolei serca internautów roztopiła jego pierwsza córeczka, Nadzieja. Wszystko przez zdjęcie, które zostało zrobione podczas jednego z ostatnich meczów Projektu Warszawa.

Córka Andrzeja Wrona rozczuliła internautów. Wszystko przez to zdjęcie

Na Instagramie Andrzeja Wrony oraz Zofii Zborowskiej pojawiło się zdjęcie małej Nadziei siedzącej na hali podczas meczu Projektu Warszawa najpewniej z Asseco Resovią Rzeszów. Jak przystało na córkę Andrzeja Wrony, miała ona na sobie specjalną koszulkę stołecznej drużyny oraz różowe nauszniki, aby głośny doping z trybun jej nie zaszkodził. - Ten widok chyba nigdy nie przestanie mnie wzruszać - napisał partnerka polskiego siatkarza. Zdjęcie natychmiast poruszyło internautów.

Córka Andrzeja Wrony sprawiła, że ryczeliśmy jak bobry. Nawet twardziel nie przejdzie obojętnie. Poruszyła serca wszystkich

- Najpiękniejszy i najwierniejszy kibic taty😍😍😍😍 niesamowicie piękny widok i do tego trzy cudowne kobiety - napisała w odpowiedzi jedna z internautek. - Oj tak ....cudowny widok...slodkiej Nadziejki - dodała kolejna z fanek nie mogąc oderwać wzroku od zdjęcia, jakie pojawiło się w mediach społecznościowych. Mała Nadzieja przyszła na świat w 2021 roku i niedługo skończy 3 lata.