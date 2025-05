Szkoda, że przegraliśmy. Gratuluję wielu chłopakom debiutu w reprezentacji. Na pewno to dla nich fajna sprawa. Wynik wskazuje, że czeka nas długa analiza wideo. Musimy poprawić naszą grę i w piątek z Bułgarią zagrać lepiej. W tym składzie jestem najbardziej doświadczony, najstarszy. To dziwne i ciekawe uczucie. Staram się pomóc młodszym kolegom, żeby doceniali początki w kadrze – skomentował Artur Szalpuk, przyjmujący kadry, który wszedł do gry w trakcie meczu z Ukrainą.