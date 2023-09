Gdy dowiedzieliśmy się tego o Marii Stenzel, natychmiast zaczęliśmy przeszukiwać Google. Dotarliśmy do dawnych nagrań, dziś już nikogo to nie dziwi

Kibice od lat zachwycają się libero reprezentacji Marią Stenzel. Niewysoka jak na siatkarkę zawodniczka (168 cm) nie dość, że piękna i urokliwa, to jest niezwykle sympatyczna. Kilka lat temu często można było spotkać ją na YouTube. Libero reprezentacji Polski bardzo często pojawiała się w różnych nagraniach, występowała między innymi w programach Luki (prywatnie jest to mąż Youtuberki Andziaks). Dziś Youtuberów jest mnóstwo i działalność w Internecie już nikogo nie dziwi, jednak kilka lat temu nie było to tak częste i popularne. Co jednak najważniejsze - na szczęście dla polskich sportowych sukcesów, Marysia wybrała przyszłość siatkarską, a nie internetową. Maria Stenzel dziś jest bowiem niezbędna reprezentacji Polski, która po 16 latach ponownie wystąpi na igrzyskach olimpijskich. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć Marii Stenzel i naszych siatkarek (poniżej):

Maria Stenzel kilka lat temu błyszczała na YouTube!

Biało-czerwone od niedzieli mogą świętować awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Teraz z pewnością jak każda z koleżanek – najbardziej marzy o medalu olimpijskim, który byłby ukoronowaniem ich karier. - To gra zespołowa, nie zawody indywidualne, każda każdą wspiera, każda za drugą skoczy w ogień. Najważniejsze, że potrafimy stworzyć prawdziwy zespół, który walczy do samego końca. Kibice też nas ponieśli – mówiła po wygranej z Włoszkami przyjmująca kadry Martyna Czyrniańska.

Polskie siatkarki jadą na igrzyska do Paryża! Jesteście wielkie, Włoszki pokonane w czterech setach

