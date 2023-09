Polska - Włochy RELACJA NA ŻYWO. Siatkówka kobiet Polska - Włochy WYNIK LIVE ONLINE. Polska - Włochy dzisiaj 24.09 NA ŻYWO w INTERNECIE

Polska - Włochy -:- (-:-, -:-, -:-)

Polska: Czyrniańska, Fedusio, Gałkowska, Jurczyk, Korneluk, Łukasik, Pacak, Różański, Stenzel, Stysiak, Szczygłowska, Wenerska, Witkowska, Wołosz

Włochy:

Na żywo Polska - Włochy Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Włochy! Polskie siatkarki zagrają dzisiaj o awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Początek decydującego meczu o 20:30!

Odśwież relację

Przed ostatnim dniem turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Paryżu w grze o awans są jeszcze trzy zespoły. Tylko dwie drużyny wywalczą bilety na przyszłoroczne IO, a wielką szansę mają na to Polki. Biało-Czerwone wygrały 5 z 6 wcześniejszych meczów i mają wszystko w swoich rękach. Po wielkim sobotnim zwycięstwie z Amerykankami (3:1) poprzeczka ponownie będzie zawieszona wysoko, ponieważ w spotkaniu o igrzyska czeka je starcie z Włoszkami. Włochy w niedawnych mistrzostwach Europy doszły do półfinału, gdzie po zaciętym pięciosetowym boju uległy późniejszym mistrzyniom z Turcji. W turnieju w Łodzi Włoszki przegrały tylko jeden mecz z USA (1:3) i są w identycznej sytuacji jak Polki - zwycięstwo da im awans na IO. To zwiastuje naprawdę wielkie emocje, które rozpoczną się już o 20:30!