i Autor: Instagram/Milena Sadurek Milena Sadurek

Zobacz sam!

Jej rozbierane zdjęcia rozpaliły miliony Polaków. Milena Sadurek w dalszym ciągu zachwyca, tak teraz wygląda była siatkarka

Grzegorz Kuś 16:14

Milena Sadurek przez lata była jedną z liderek reprezentacji Polski siatkarek. Jako rozgrywająca decydowała o jej grze i prowadziła koleżanki do sukcesów, ale serca kibiców skradła nie tylko poprzez znakomitą grę. Sadurek uchodziła za jedną z najpiękniejszych siatkarek, co doprowadziło do głośnej rozbieranej sesji dla popularnego magazynu "Playboy". Po latach była siatkarka w dalszym ciągu zachwyca! Zobacz, jak wygląda teraz 38-letnia Sadurek.