i Autor: Instagram/ asiawolosz14 Joanna Wołosz

aż nas zamurowało

Gwiazda polskich siatkarek przeszła wielką metamorfozę! Staliśmy jak wryci widząc, jak zmieniła się Joanna Wołosz

Waldemar Kowalski 11:04

Joanna Wołosz to dziś jedna z najważniejszych postaci w reprezentacji Polski siatkarek. Zawodniczka grająca na co dzień dla Imoco Volley Conegliano w kadrze biało-czerwonych przeszła naprawdę wiele, co idealnie pokazuje jej zdjęcie z przeszłości porównane z tym, które zostało wykonane niedawno. Joanna Wołosz w ciągu ostatnich lat przeszła ogromną metamorfozę.