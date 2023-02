Gwiazda polskich siatkarek wypięła pośladki. Pikantne zdjęcia 26-latki trafiły do sieci, z niczym się nie kryła

Malwina Smarzek przez kilka ostatnich lat była prawdziwą liderką reprezentacji Polski. To właśnie na niej spoczywał największy ciężar zdobywania punktów, z którego atakująca wywiązywała się najczęściej bez zarzutów. Wszystko zmieniło się w zeszłym roku, kiedy 26-latka postanowiła odpocząć od gry w reprezentacji. 2022 rok był dla niej szczególnie trudny, a efekt domina ruszył po wybuchu wojny w Ukrainie, gdy przez pewien czas pozostała zawodniczką Lokomotiwu Kaliningrad. Później wróciła do Polski i dokończyła sezon w barwach DevelopResu Rzeszów, ale nie miała lekko z kibicami. Po kilku miesiącach dogadała się z Sao Cristovao Saude i wyjechała do Brazylii, po drodze opuszczając Ligę Narodów i mistrzostwa świata. Tam walczy nie tylko o mistrzostwo kraju, lecz także korzysta z uroków brazylijskiego klimatu.

Malwina Smarzek wypięła pośladki. Pikantne zdjęcia 26-latki

W ostatnich miesiącach 26-letnia siatkarka zachwycała kibiców zdjęciami z górskich wypraw, w których towarzyszyła jej nowa miłość - Stefano Buldrini. Jednak Brazylia to także rajskie obszary, o czym Smarzek przypomniała w ostatnich tygodniach. W jej mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z niezwykle urokliwej Ilhabeli. Polka mogła zadbać o opaleniznę w samym bikini, a z wyjątkowego czasu korzystała u boku ukochanego. Kilka tygodni temu nazwała go nawet narzeczonym, a miłość ewidentnie kwitnie. Pokazują to ostatnie fotografie, na których Smarzek nie kryła się z uczuciami. Po raz pierwszy pokazała, jak całuje się z Włochem. Uwagę przyciągnęła też jej wysportowana sylwetka. W poniższej galerii zobaczysz gorące zdjęcia Malwiny Smarzek w bikini: