i Autor: CEV Norbert Huber

Korespondencja „Super Expressu” z Rzymu

Huber wyjaśnia swoje zachowanie po półfinale ME. „Szukałem zaczepki z sędzią”

Piękny sukces polskich siatkarzy w półfinale ME, pokonanie 3:1 Słowenii, które dało finał z Włochami, nieco zepsuli arbitrzy dziwnymi decyzjami lub ich brakiem. Nasi gracze próbowali walczyć o swoje, czasem podejmowali ostrzejsze środki, kierowali pretensje w stronę sędziów, byli nawet za to karani. Niewiele to zmieniło, bo po prostu poziom państwa z gwizdkami (mało znany Słowak i Włoszka) był biegunowo odległy od tego, jakiego powinniśmy być świadkami na tym poziomie rywalizacji.