Jastrzębski Węgiel poinformował o śmierci swojego byłego siatkarza. Zostanie pochowany w Bielsku-Białej

Jastrzębski Węgiel opublikował komunikat: „Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jana Dobrogoszcza, który odszedł w wieku 86 lat. Pan Jan to były zawodnik naszego Klubu. Występował w nim od sezonu 1953/54, gdy drużyna zgłosiła się do rozgrywek B-klasy i grał do 1965 roku, gdy drużyna wywalczyła awans do klasy międzywojewódzkiej. Ostatnie pożegnanie nastąpi 14 listopada w kościele p.w. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej o godz. 13.00” – tyle klubowa informacja.

Bogata historia klubu

Zmarły grał w barwach jastrzębskiej drużyny, kiedy była ona dopiero u zarania swojej siatkarskiej historii, wieńczonej w XXI w. najwyższymi sukcesami. Historia siatkówki w Jastrzębiu sięga 1949 roku. Wtedy powstał klub LZS Jastrzębie, niemniej obecny zespół wywodzi się z innego klubu – Górnika Jastrzębie.

Późniejsze nazwy: GKS Jastrzębie, KS Jastrzębie Borynia, a od 2004 roku drużyna funkcjonuje pod obecną nazwą – Jastrzębski Węgiel. Jest trzykrotnym mistrzem Polski, złote medale PlusLigi wywalczył w latach 2004, 2021 i 2023.