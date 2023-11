Jesteś fanem siatkówki? Ten QUIZ jest dla ciebie! Tylko prawdziwy kibic zdobędzie komplet punktów

Polscy siatkarze od lat walczą o medale każdej ważnej imprezy, ale nie mają szczęścia do igrzysk olimpijskich. Od 2004 roku i turnieju w Atenach prześladuje ich "klątwa ćwierćfinału" - pięć kolejnych IO kończyli właśnie na tym etapie. Wszyscy mają nadzieję, że zmieni się to w Paryżu, a drużyna Nikola Grbicia potwierdzi znakomitą formę i sięgnie po upragnione złoto. W tym roku Biało-Czerwoni nie mieli sobie równych - wygrali wszystko, co było do wygrania. Złote medale Ligi Narodów i mistrzostw Europy przypieczętowali pewnym awansem do igrzysk podczas turnieju kwalifikacyjnego w Chinach. Kibice ich pokochali, a my postanowiliśmy sprawdzić, czy rozpoznają wszystkich w specjalnym quizie.

QUIZ dla kibiców siatkówki. Rozpoznasz wszystkie twarze polskich siatkarzy?

Zachęcamy do sprawdzenia się w tej wyjątkowej zabawie w oczekiwaniu na kolejne mecze reprezentacji Polski. Przygotowaliśmy 20 zdjęć polskich siatkarzy, którzy stanowią lub stanowili o sile kadry w ostatnich latach. Można śmiało założyć, że duża część z nich zagra też podczas przyszłorocznych igrzysk. Oby udało im się przełamać klątwę ćwierćfinału! Poniżej możesz sprawdzić się w opisywanym quizie: