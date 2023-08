Już 14 lat siatkarki czekają na podium! Medalistka z 2009 roku wskazuje na najtrudniejszy moment ME 2023

Po tym, co spotkało Karola Kłosa łzy same napływają do oczu. Otrzymał wiadomość, po której zmięknie nawet największy twardziel

Po tym jak Polki w tegorocznej Lidze Narodów zdobyły trzecie miejsce, prezentując momentami kapitalną siatkówkę, narobiły nam wielkich apetytów na europejski czempionat, który rozpoczną w piątek (18.08) meczem ze Słowenią w belgijskiej Gandawie. Polska jest w światowym rankingu na siódmym miejscu, ale na czwartym, jeśli liczyć europejskie drużyny. Przed nami są tylko Turcja, Włochy i Serbia, czyli absolutni potentaci Starego Kontynentu. Biało-Czerwone wygrywały jednak w tym sezonie z każdym z tych zespołów i walka o podium w ME 2023 powinna się rozegrać właśnie między tym kwartetem.

Oto kluczowe mecze polskich siatkarek w ME

– Trzeba tonować zapędy, bo ten turniej będzie bardzo trudny – mówi „Super Expressowi” Joanna Kaczor-Bednarska, atakująca w kadrze Jerzego Matlaka, która wywalczyła brązowy medal w mistrzostwach Europy 2009, dziś komentująca w TV mecze młodszych koleżanek.

– Mecze grupowe z Serbią i Belgią mogą ustawić dalszy przebieg zawodów, mówię o etapie ćwierćfinału, w którym możemy trafić na Turczynki. Pokazaliśmy co prawda ostatnio w sparingach, że z Turcją można wygrywać, ale w imprezie mistrzowskiej to jest zupełnie inne granie. Takich przeciwników warto omijać w tej fazie mistrzostw. Wejście do czwórki byłoby bardzo dobrym wynikiem, a medal wisienką na torcie – wskazuje była reprezentantka Polski, która do dziś z sentymentem wspomina ostatni krążek Biało-Czerwonych w ME.

– To fenomenalne wspomnienia, bo tłum 13 tysięcy kibiców w Łodzi zrobił nam atmosferę, jakiej nigdy wcześniej żeńska siatkówka nie widziała – przypomina była bombardierka kadry.

– Coś niewyobrażalnego, a przecież przeżywałyśmy wtedy także dramat selekcjonera Jerzego Matlaka, który musiał zostać przy chorej żonie i opuścił drużynę. Jako zespół zaczęłyśmy jednak funkcjonować jeszcze lepiej, mając ten dodatkowy bodziec, bo bardzo chciałyśmy zdobyć medal dla trenera. A obecna reprezentacja też ma swoje duże cele do zrealizowania poza mistrzostwami Europy. Pierwszy to kwalifikacja olimpijska w tym roku (turniej odbędzie się we wrześniu w Łodzi – red.), a drugi to potwierdzenie, że jest ekipą klasy światowej i nieprzypadkowo zdobyła medal Ligi Narodów – kończy Kaczor.

Terminarz ME siatkarek 2023 [KIEDY GRAJĄ POLKI]

Gandawa, faza grupowa (Grupa A)

18.08.2023, godz. 20.00: Polska – Słowenia

20.08.2023, godz. 20.00: Polska – Węgry

21.08.2023, godz. 17.00: Polska – Serbia

22.08.2023, godz. 20.00: Polska – Belgia

24.08.2023, godz. 17.00: Polska – Ukraina

Bruksela, ew. faza pucharowa

27/28.08.2023: 1/8 finału

30.08.2023: ćwierćfinał

1.09.2023: półfinał

3.09.2023: mecz o 3. m. i finał