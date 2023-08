Nikola Grbić przekazał złe wieści o zdrowiu ważnego zawodnika. Sprawdzi się czarny scenariusz? Kibice mają powody do zmartwień

Cała prawda o polskich siaktarzach wyszła na jaw. Zdjęcie Kaczmarka i Semeniuka nie zostawia żadnych złudzeń. Postanowili to ujawnić

Reprezentacja Polski pod wodzą Nikoli Grbicia kontynuuje kolekcjonowanie medali z międzynarodowych imprez. W 2022 roku Polacy sięgnęli po brąz Ligi Narodów i srebro mistrzostw świata. Ten rok rozpoczęli jeszcze lepiej, bowiem w Lidze Narodów zdobyli złoto i z dużą dozą pewności siebie mogą przygotowywać się do mistrzostw Europy. Niestety, nie wszystko idzie jak po maśle, bowiem wiadomo, że problemy zdrowotne mają dwaj bardzo ważni zawodnicy – Bartosz Kurek i Mateusz Bieniek. Jeśli chodzi o Kurka to na pewno można dostrzec pewne pozytywy – lider kadry już trenuje, choć póki co indywidualnie. Gorzej jest w przypadku Bieńka.

Kibice mają powody do obaw? Grbić przekazał złe wieści

Nikola Grbić na temat zdrowia swoich zawodników wypowiedział się w rozmowie z Polsatem Sport. Serbski szkoleniowiec musiał przyznać, że Mateusz Bieniek może nie być gotowy na nadchodzące mistrzostwa Europy! – Sytuacja "Bienia" nie jest łatwa. Zobaczymy, jak - i czy w ogóle - zdąży wyzdrowieć do mistrzostw Europy. Na pewno nie będzie gotowy na sto procent. Cały czas jest z nami, w ten sposób mamy go na oku i możemy na bieżąco monitorować jego sytuację, śledzić jego postępy. Dwa razy dziennie ma treningi i zabiegi, dodatkowo wie, nad czym pracujemy na treningach i podczas analiz wideo – opisał szczegółowo całą sytuację Grbić.

Selekcjoner naszej reprezentacji chce przede wszystkim uniknąć zbyt szybkiego powrotu zawodnika. – Najważniejsze jest, żeby nie wrócił zbyt szybko. Kolejny taki uraz skutkowałby operacją, a tego chcielibyśmy uniknąć. Czekamy na moment, kiedy nie będzie odczuwał bólu i dyskomfortu, a wyniki wszystkich badań będą dobre – podkreślił Grbić. Za kilka dni jego podopiecznych czeka ostatni sprawdzian przez europejskim czempionatem – w dniach 18-20 sierpnia Polacy zagrają w Memoriale Huberta Wagnera, który będzie miał w tym roku niezwykle mocną obsadę. Oprócz Polaków zagrają na nim Francuzi (aktualni mistrzowie olimpijscy), Słoweńcy (w-ce mistrzowie Europy) oraz Włosi (mistrzowie Europy i świata).