Stefano Lavarini zdecydował. Znamy skład kadry siatkarek na mistrzostwa Europy, brakuje ważnycyh postaci

W ME siatkarek występują 24 zespoły podzielone na 4 grupy. Nasze zawodniczki pierwszą fazę rozegrają w Gandawie, a ich rywalkami będą Słowenki, Węgierki, Serbki, Belgijki i Ukrainki. Do 1/8 finału wchodzą po cztery najlepsze drużyny. Awans do 1/8 finału jest oczywiście obowiązkiem naszej ekipy, która tak znakomicie prezentuje się w tym sezonie. Polki od początku do końca ME 2023 pozostaną w Belgii, bez względu na to jak daleko zajdą. Finałowa faza kobiecego Eurovolleya odbędzie się w Brukseli.

Rewanż z Serbkami, szansa na strefę medalową

Polskie siatkarki zagrają więc w grupie wielki rewanż z Serbkami za minimalnie przegrany w Gliwicach ćwierćfinał MŚ 2022. Jeśli nasze dziewczyny nie wygrają swojej grupy, zajmując przykładowo 2. lokatę za Serbią, to trudna przeszkoda szykuje się im w ćwierćfinale ME 2023 (najprawdopodobniej Turcja). Jeżeli zaś byłyby najlepsze w grupie A, wtedy droga do strefy medalowej będzie nieco łatwiejsza (zapewne przez Niemki w 1/4).

Dramat młodej gwiazdy

Lavarini nie może skorzystać z utalentowanej przyjmującej Martyny Czyrniańskiej, którą wyeliminowała kontuzja. Młoda gwiazda, którą zakontraktował na następny sezon Eczacibasi Stambuł, podobnie jak rok temu przed MŚ wypada z powodu urazu mięśniowego. Nie będzie także Malwiny Smarzek, która również nie jest w optymalnej dyspozycji fizycznej. Niewykluczone jednak, że obie będą brane pod uwagę na turniej kwalifikacyjny do IO w połowie września w Łodzi.

Reprezentacja Polski siatkarek na ME 2023 [SKŁAD]

Rozgrywające

Joanna Wołosz

Katarzyna Wenerska

Środkowe

Magdalena Jurczyk

Agnieszka Korneluk

Joanna Pacak

Kamila Witkowska

Atakujące

Monika Gałkowska

Magdalena Stysiak

Przyjmujące

Monika Fedusio

Martyna Łukasik

Olivia Różański

Weronika Szlagowska

Libero

Maria Stenzel

Aleksandra Szczygłowska

Terminarz ME siatkarek 2023 [KIEDY GRAJĄ POLKI]

Gandawa, faza grupowa (Grupa A)

18.08.2023, godz. 20.00: Polska – Słowenia

20.08.2023, godz. 20.00: Polska – Węgry

21.08.2023, godz. 17.00: Polska – Serbia

22.08.2023, godz. 20.00: Polska – Belgia

24.08.2023, godz. 17.00: Polska – Ukraina

Bruksela, ew. faza pucharowa

27/28.08.2023: 1/8 finału

30.08.2023: ćwierćfinał

1.09.2023: półfinał

3.09.2023: mecz o 3. m. i finał