Katarzyna Skowrońska nie rezygnuje ze sportu. Dokładnie to robi na emeryturze, zdjęcie wszystko ujawnia

Katarzyna Skowrońska nie przestaje zaskakiwać! Była gwiazda siatkarskiej reprezentacji Polski postanowiła pokazać, że mimo lat na emeryturze, nie wyzbyla się nawyków dla czynnego sportowca. Jej zdjęcie opublikowane w mediach społecznościowych pokazuje nieznaną dla fanów prawdę. Ta postawa jest godna najwyższego uznania.

Katarzyna Skowrońska nie zerwała ze sportem. Jej najnowsze zdjęcie wszystko pokazuje

Katarzyna Skowrońska po skończeniu swojej kariery sportowej zaczęła udokumentowywać swoje życie prywatne na portalu Instagram. Według publikowanych przez nią wiadomości mogliśmy się dowiedzieć, że gwiazda w dużej mierze poświęciła się takim swoim hobby jak fotografia, czy też podróże. Mimo to, gwiazda nie zapomniała o nawykach sportowca i nadal podejmuje się treningów i ćwiczeń. Patrząc na to, jak wiele gwiazd sportu po wymagającej karierze przestaje o siebie dbać, to trzeba przyznać, że postawa Skowrońskiej jest jak najbardziej godna podziwu.

- Czas w końcu ruszyć swoją... - napisała Katarzyna Skowrońska na fotografii.

i Autor: instagram.com/kasiaskowronska17