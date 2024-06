Katarzyna Skowrońska pozbyła się ubrań i odsłoniła ciało. Oniemieliśmy po zobaczeniu 40-latki. Żar aż bucha z tych zdjęć

Początek XXI wieku w wykonaniu polskich siatkarek był wręcz znakomity. Biało-czerwone były bezsprzecznie najlepszą drużyną na Starym Kontynencie, co dwukrotnie udowadniały wygrywając mistrzostwa Europy. Do dziś fani z rozrzewnieniem wracają do tych czasów, choć obecna kadra zaczyna się rozpędzać i daje nadzieje na sukcesy w niedalekiej przyszłości. Jedną z liderek kadry "złotek" była rzecz jasna Katarzyna Skowrońska. Siatkarka grała na kilku pozycjach w karierze, ale na każdej radziła sobie bardzo dobrze. Ponadto zawsze zachwycała urodą.

Skowrońska niejednokrotnie była wybierana miss kolejnych turniejów w nieoficjalnych głosowaniach kibiców. Mimo że siatkarka zakończyła karierę już kilka dobrych lat temu, kibice wciąż o niej pamiętają i chętnie odwiedzają jej media społecznościowe. Pasją Skowrońskie jest fotografia, ale sama przed obiektywem pokazuje się rzadko. Tym razem postanowiła zrobić jednak wyjątek.

Jak można wywnioskować z wpisów na Instagramie, Skowrońska przebywa obecnie na Dominikanie. A że na wyspie pogoda dopisuje niemal zawsze, mogła wystawić ciało na promienie słońca. Skowrońska w jednym z najnowszych wpisów pokazała się w stroju kąpielowym i można zauważyć, że wciąż jest w świetnej formie. - Moje szczęśliwe miejsce - napisała w opisie do fotografii. Jej wpis od razu zyskał sporą liczbę polubień.