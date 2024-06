Najpiękniejsza polska siatkarka daje czadu na wakacjach. Odsłoniła dekolt i pokazała to fanom, trudno oderwać wzrok

Martyna Grajber chwali się odważnymi zdjęciami z wakacji

Martyna Grajber przez kilka lat występowała w reprezentacji Polski i choć wciąż występuje w czołowych klubach w Polsce, to nie zyskuje uznania selekcjonera Stefano Lavariniego, który prowadzi właśnie reprezentację Polski siatkarek w rozgrywkach Ligi Narodów i przygotowuje ją do startu w Igrzyskach Olimpijskich. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło i Martyna Grajber może teraz cieszyć się długim urlopem od rozgrywek klubowych i może korzystać z wolnego czasu ze swoim ukochanym, Janem Nowakowskim, który także nie ma obecnie większych szans na grę w męskiej kadrze. Martyna Grajber udała się teraz z mężem do Barcelony, skąd chętnie relacjonuje wyjazd na swoim profilu na Instagramie.

Uważana przez wielu fanów za najpiękniejszą polską siatkarkę Martyna Grajber chętnie korzysta z mediów społecznościowych i publikuje w nich wiele materiałów. Część z nich dotyczy uprawianego przez nią sportu, jednak zdecydowanie nie brakuje tam też prywatnych zdjęć czy nagrań. Nie inaczej jest teraz, gdy siatkarka wraz ze swoim mężem udała się na Półwysep Iberyjski.

Niedawno Grajber chwaliła się zdjęciami z plaży w Barcelonie, a teraz w swojej relacji na Instagramie dodała kilka innych migawek – m.in. z wyjścia na imprezę w odważnej, wydekoltowanej sukni wieczorowej czy w zwiewnej, letniej sukience. Później pochwaliła się także zdjęciem, na którym widać... jak bardzo spaliła się na słońcu. – Gang czerwonych nosów – napisała w jednej z relacji Martyna Grajber, pokazując fanom zdjęcie siebie oraz męża, na którym widać, że przesadzili oni nieco z opalaniem.