i Autor: FIVB Bartosz Kurek

Liga Narodów siatkarzy

Kibice drżeli o zdrowie Bartosza Kurka. Nasz atakujący po meczu z Brazylią zabrał głos w tej sprawie

Nie był to może popisowy występ kapitana reprezentacji Polski Bartosza Kurka, ale w meczu ćwierćfinału Ligi Narodów w Gdańsku liczyło się przede wszystkim pewne zwycięstwo 3:0 nad Brazylią. Kurka zmieniał kilka razy Łukasz Kaczmarek, przez moment wydawało się nawet, że nasz bombardier numer jeden może odczuwać jakieś problemy zdrowotne, jak podczas ostatniego turnieju LN na Filipinach, przez co nie zagrał we wszystkich meczach. Kurek wyjaśnił, jak to jest tak naprawdę z jego zdrowiem.