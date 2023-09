Kibice siatkówki mogą otwierać szampana! Polska zorganizuje kolejną wielką imprezę, siatkarze są wniebowzięci

Polska kolejny raz zorganizuje mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn! Impreza ta ponownie zagości w naszym kraju już w 2027 roku, a oficjalnie ogłosił to w środę (27 września) premier Mateusz Morawiecki. - Siatkówka jest naszym sportem narodowym, a nasz kraj jest domem tej dyscypliny. Mogę dzisiaj oficjalnie ogłosić, że mistrzostwa świata w siatkówce w 2027 roku odbędą się w Polsce - ogłosił szef rządu podczas specjalnej konferencji prasowej. Specjalnym gościem był Bartosz Kurek, kapitan reprezentacji, który przez kontuzję nie poleciał z drużyną do Chin na turniej kwalifikacyjny do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Polska po raz kolejny zorganizuje MŚ w siatkówce

- Jestem szczęściarzem, bo nie dość, że robię to, co kocham, to dodatkowo żyję w czasach, gdy polska siatkówka jest na szczycie, a my jesteśmy doceniani. W imieniu drużyny mogę zadeklarować, że zrobimy wszystko, by w 2027 roku przed własną publicznością sięgnąć po złote medale - zadeklarował Kurek. Jest to trzeci raz w ciągu ostatnich lat, kiedy Polska zorganizuje MŚ w siatkówce. Wcześniejsze edycje odbyły się w naszym kraju w 2014 i 2022 roku. Dla polskich siatkarzy będzie to okazja do rewanżu za porażkę w zeszłorocznym finale z Włochami. Z kolei 9 lat temu Biało-Czerwoni wywalczyli przed własną publicznością mistrzostwo świata.