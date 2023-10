Kiedy mecz siatkarzy? O której godzinie Polska - Argentyna siatkówka KIEDY Polska - Argentyna kwalifikacje do igrzysk

Kiedy mecz siatkarzy? Igrzyska kwalifikacje o której godzinie Polska - Argentyna

Polscy siatkarze są w tym sezonie niesamowici. Po wygraniu Ligi Narodów i mistrzostw Europy nie mieli długiego odpoczynku i udali się do Chin, by wywalczyć bezpośredni awans na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie. Nic dziwnego, że mogą już odczuwać zmęczenie długim sezonem, ale to nie przeszkadza im w odnoszeniu kolejnych zwycięstw. Co prawda nie brakowało problemów w pięciosetowych starciach z Belgią i Kanadą, ale ostatecznie to Polacy byli lepsi w końcówkach. Do tego dołożyli pewne zwycięstwa 3:0 z Bułgarią i Meksykiem i po czterech kolejkach są jedyną niepokonaną drużyną. Bilet do Paryża jest już na wyciągnięcie ręki, ale o wszystkim rozstrzygną trzy ostatnie spotkania. W pierwszym z nich Biało-Czerwoni zagrają z Argentyną.

Szybko i konkretnie - czyli dokładnie tak jak miało być 😎 Reprezentacja Polski pokonała 🇲🇽Meksyk i zapisała na koncie czwarte zwycięstwo w Olimpijskim Turnieju Kwalifikacyjnym w Chinach.Polska - Meksyk 3:0 (25:21, 25:19, 25:14) pic.twitter.com/QL53T18zXe— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) October 4, 2023

Argentyńczycy wciąż mogą myśleć o awansie na IO. Po czterech meczach mają na koncie trzy zwycięstwa i jedną porażkę. Pokonali Meksyk (3:0), Bułgarię (3:0) i Belgię (3:2), a przegrali jedynie z Kanadą (1:3), z którą mają identyczny bilans i przegrywają o zaledwie punkt. Bilety do Paryża wywalczą dwie najlepsze drużyny, więc walka o te miejsca będzie zażarta, choć Polska znajduje się w znakomitym położeniu. Nie może jednak zgubić zwycięskiego rytmu, bo Argentyna i Kanada czuwają za jej plecami. Ewentualne zwycięstwo z Argentyńczykami niemal zapewni Polakom awans na IO! Polscy kibice muszą jednak uzbroić się w cierpliwość.

Mecz Polska - Argentyna w turnieju kwalifikacyjnym siatkarzy do igrzysk olimpijskich w Paryżu odbędzie się w piątek, 6 października, o godzinie 10:00. Na czwartek zaplanowano drugi i ostatni dzień przerwy, po którym walka o wyjazd na IO wkroczy w decydującą fazę.