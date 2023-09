Kiedy polscy siatkarze grają ćwierćfinał z Serbią 1/4 finału ME Polska - Serbia Kiedy ćwierćfinał siatkarzy

Polscy siatkarze zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Europy, a ich kolejnym rywalem będzie Serbia. Biało-Czerwoni z kompletem zwycięstw wygrali grupę C, a potem poszli za ciosem, pokonując w boju o 1/4 finału ME Belgię. Serbia kilka godzin wcześniej rozprawiła się z Czechami (3:0). Mecz Polska - Serbia w 1/4 finału ME siatkarzy zostanie rozegrany we wtorek 12 września. Poniżej więcej informacji.

Polscy siatkarze pewnie pokonują kolejne przeszkody w mistrzostwach Europy. Pierwsze pięć meczów zgodnie z prognozami nie sprawiło im większego problemu. W grupie wygrali wszystkie spotkania, tracąc zaledwie jednego seta. Prawdziwa gra zaczęła się weekend w Bari. Na początek fazy play-off podopieczni Nikoli Grbicia rozprawili się w 1/8 finału z Belgią, która nie należy do potentatów. Teraz przyjdzie pora na silniejsze drużyny. Serbia to rywal doskonale znany naszym siatkarzom a szczególnie dobrze ma ich rozpracowanych nasz serbski selekcjoner Nikola Grbić, którego czeka ciekawa konfrontacja z zespołem rodaków. – Jesteśmy gotowi, myślę, że nawet lepiej będzie się nam grało z mocniejszymi rywalami – mówił „Super Expressowi” selekcjoner Nikola Grbić.

Selekcjoner Nikola Grbić odrobił lekcje i doskonale wiedział, na których przeciwników mogliśmy wpaść w decydującym etapie zmagań. – W ćwierćfinale będzie Serbia, która ostatnio zbiła nas 3:0 w Lidze Narodów – przepowiadał serbski szkoleniowiec i okazało się, że miał racje. Jeżeli Polacy pokonają Serbię w 1/4 finału, to w 1/2 finału wpadną pewnie na Słowenię. – W pierwszej rundzie kluczowe w postawie zespołu było skupienie się na tym, co my sami robimy na parkiecie. Mamy być agresywni w zagrywce i pokazać najlepszą siatkówkę, na jaką nas stać. Ponieważ do tej pory graliśmy dobrze, jestem pewien, że wszyscy są gotowi na fazę pucharową. Także z tego powodu, że moim zdaniem w pewnym sensie łatwiej będzie się nam mierzyć z mocniejszymi rywalami - dodał Nikola Grbić.

Przed nami ćwierćfinał Polska - Serbia. A co dalej? Potencjalny półfinał Polska – Słowenia to byłaby powtórka z tego samego etapu imprezy w 2019 i 2021 r. (wtedy ulegliśmy), przy czym ten rywal to prawdziwa zmora Biało-Czerwonych w ME. Eliminował nas z walki o najwyższe miejsca EuroVolleya cztery razy z rzędu od 2015 do 2021 r. Nikola Grbić tonuje nastroje i oczekiwania wobec triumfatorów Ligi Narodów 2023. – Kiedy wygrywa się dużą imprezę w danym sezonie, to w kontekście mistrzostw Europy od razu pada stwierdzenie: To kto zdobędzie srebro? Bo nas uważa się już za pewniaków do tytułu. A to bardzo niebezpieczne – podkreśla trener kadry.

– Możemy przecież odpaść wcześniej i mówię to nie dlatego, bym miał obniżać naszą wartość, ale z tego powodu, że przeciwnicy wzniosą się na wyżyny, by nas pokonać - ostrzega trener Nikola Grbić. - Wiedzą, że w innym razie nie są w stanie wygrać. A bez względu na wynik, i tak będą w komfortowej sytuacji: albo podbudują się triumfem, albo wspomną jak fajnie było walczyć z wicemistrzami świata. Na takie podejście siatkarzy po drugiej stronie musimy być przygotowani mentalnie. Taki turniej jest trudny właśnie między innymi z tego powodu – uprzedza Grbić.

Mecz Polska - Serbia w 1/4 finału siatkarskich Mistrzostw Europy zostanie rozegrany we wtorek 12 września 2023. Początek meczu Polska - Serbia o godzinie 18. Transmisja TV z ME siatkarzy na TVP 1 i Polsacie Sport.

