Kumpel Wilfredo Leona przeniesie się do Polski?! Miał otrzymać ofertę z czołowego klubu PlusLigi, to byłby hit

Transfer Wilfredo Leona do Polski możliwy? To byłby prawdziwy hit, mowa o utytułowanym klubie

Świat siatkówki mocno spogląda w stronę Perugii. To tam zbudowano jeden z największych gwiazdozbiorów europejskiej siatkówki, do którego należą m.in. Wilfredo Leon i Kamil Semeniuk. Ich wspólna przygoda potrwa tylko do końca tego sezonu, bo urodzony na Kubie polski siatkarz ogłosił, że po sześciu latach opuści Perugię. Na razie nie wiadomo, z jakim klubem się zwiąże, ale w drużynie Semeniuka dojdzie do sporych zmian na przyjęciu. Polak ma zostać w drużynie, ale poza Leonem będzie musiał pożegnać się również z Olehem Plotnytskyim. Ukrainiec występuje w Perugii od 2019 roku, jednak są spore szanse, że od nowego sezonu będzie można podziwiać go na parkietach PlusLigi!

Oleh Plotnytskyi z ofertą od Warty Zawiercie?!

Usługami Plotnytskyiego mocno zainteresowana jest Warta Zawiercie - czwarty zespół poprzedniego sezonu i aktualnie trzecia drużyna PlusLigi. "Jurajscy Rycerze" mieli już nawet złożyć ofertę ukraińskiemu przyjmującemu! Ten należy do absolutnej czołówki siatkarzy na swojej pozycji i z pewnością byłby nieocenionym wzmocnieniem zawiercian. Obecnie skupia się jednak na dokończeniu sezonu w Perugii. W sobotę (27 stycznia) zespół z Leonem i Semeniukiem w składzie awansował do finału Pucharu Włoch po zwycięstwie 3:2 z Allianz Milano. Co ciekawe, ta drużyna z Włoch przegrała niedawno w 1/8 finału Pucharu CEV z... Wartą. Zawiercianie dwukrotnie ograli ich w trzech setach i awansowali do ćwierćfinału.