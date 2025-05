Legenda z dumą o Michale Winiarskim! Wyjątkowe słowa o byłym reprezentancie Polski. "Uwielbiam go"

Emocji nie brakuje w rywalizacji o mistrzostwo Polski na siatkarskich parkietach. Po pierwszych dwóch meczach o krok od złotych medali była ekipa z Wilfredo Leonem w składzie, jednak w trzecim spotkaniu wszystko stało się otwarte. "Jurajscy Rycerze" po bardzo wyrównanym widowisku przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Zawiercianie musieli zmierzyć się z ogromem problemów, ponieważ kontuzji nabawił się Karol Butryn, a następnie Jurij Gladyr - podstawowi siatkarze Michała Winiarskiego.

Prezes klubu znalazł złoty środek, aby odzyskać szansę na tytuł mistrzowski i sięgnął po Georga Grozera na zasadzie transferu medycznego. Reprezentant Niemiec bardzo dobrze zna się z trenerem Zawiercia, z którym współpracuje w kadrze.

Georg Grozer nie przebierał w słowach! Powiedział to bez zastanowienia

Grozer to bez wątpienia jeden z najbardziej znanych siatkarzy na całym świecie. Przez lata budował swoją pozycję na siatkarskich parkietach. Reprezentant Niemiec niedawno zakończył grę w klubie z Izmiru, a po chwili został dołączony do ekipy z Zawiercia na zasadzie transferu medycznego. 40-latek po ostatnim zwycięskim meczu z Lublinem wypowiedział się na temat dołączenia do "Jurajskich Rycerzy", a także odniósł się do współpracy z Michałem Winiarskim.

- Michał [Winiarski przyp. red.] jest moim szefem w reprezentacji, więc może da mi więcej wolnego przed meczami kadrami. A tak serio to dla mnie wielka przyjemność z nim pracować. Uwielbiam go jako trenera. Wcześniej grałem też z Aaronem Russellem. Staram się wykorzystywać wszystkie okazje, które mi się przytrafiają w karierze i czerpać z nich radość - zaznaczył Grozer.

Czwarty mecz o mistrzostwo Polski w siatkówce pomiędzy Zawierciem, a Lublinem odbędzie się 10 maja o godzinie 17:30.