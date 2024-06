Mecz Polska - Brazylia to kolejny mecz siatkarzy w Lidze Narodów. Na otwarcie rywalizacji w Fukuoce Biało-Czerwoni pokonali 3:1 Bułgarię, potem rozgromili 3:0 Turcję, a następnie ograli 3:0 Japonię. W Fukuoce grają w mocnym składzie. – Jeżeli spojrzymy na to, z ilu zawodników można budować reprezentację Polski, w jak mocnych drużynach oni grają i jak się prezentują na boisku, robi się oczywiste, że szybki wybór optymalnego składu nie jest możliwy. A na pewno ja nikomu teraz nie powiem: możesz być spokojny, na sto procent jedziesz do Paryża – wyjaśnia „Super Expressowi” trener Nikola Grbić. Do zespołu wracają m. in.: atakujący Bartosz Kurek i Łukasz Kaczmarek, rozgrywający Marcin Janusz, przyjmujący Tomasz Fornal, czy środkowy Norbert Huber. To podstawowi zawodnicy w talii Grbicia. Nieobecność któregokolwiek na igrzyskach byłaby sensacją.

Polska - Brazylia O której godzinie mecz siatkarzy dzisiaj 8.06.2024 sobota

Z wielkich nieobecnych w Japonii trzeba wymienić przede wszystkim tercet Wilfredo Leon – Mateusz Bieniek – Paweł Zatorski, który później rozpoczął zajęcia w Spale w związku z procedurami medycznymi. Oni są przewidziani do udziału w trzecim turnieju LN w Lublanie i także należą do trzonu drużyny. Nikola Grbić zapowiedział już „SE”, że trzynastkę wybrańców na igrzyska chce podać po turnieju LN w Słowenii, czyli najwcześniej 23 czerwca. Wtedy wyselekcjonowany olimpijski team miałby miesiąc na spokojne przygotowania.

– Nasza ławka jest bardzo długa i mocna. Wybór jest tym trudniejszy dla mnie, a mimo to pragnę go dokonać tak szybko, jak to będzie możliwe – tłumaczy nam selekcjoner Nikola Grbić. – Chciałbym, by ci wskazani mogli w spokoju szykować się do olimpijskiego wyzwania, bez dodatkowego stresu oczekiwania na decyzję. Wtedy skupią się na tym, co najważniejsze.

Liga Narodów: Polska - Brazylia Kiedy grają siatkarze? O której? Gdzie oglądać?

Mecz Polska - Brazylia siatkarzy w Lidze Narodów zostanie rozegrany w sobotę 8 czerwca 2024. Początek meczu Polska - Brazylia o godzinie 8.30 rano polskiego czasu. Transmisja TV na Polsacie Sport 1 i TV4.

QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to... Zbigniew Bartman Bartosz Kurek Mariusz Wlazły Dalej

Ultra ważne słowa Nikoli Grbicia do kibiców polskiej siatkówki po meczu Polska - Niemcy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.