Ośmiu nowych siatkarzy w kadrze Grbicia. Selekcjoner dokonał ważnego wyboru personalnego

Nikola Grbić nie wytrzymał po porażce ze Słowenią. Ma żal do Polaków. Nie owijał w bawełnę

W porównaniu ze składem, który oglądaliśmy w trakcie turnieju w tureckiej Antalyi (trzy zwycięstwa i porażka Biało-Czerwonych) Grbić sięgnął po wielu nowych siatkarzy. Z drużyny walczącej w pierwszym tygodniu zmagań w Turcji pozostała szóstka. Doszło osiem nowych nazwisk. Widać, że zaczyna się decydująca faza selekcji olimpijskiej, bo serbski trener postawił na gwiazdy. Do zespołu wracają m. in.: atakujący Bartosz Kurek i Łukasz Kaczmarek, rozgrywający Marcin Janusz, przyjmujący Tomasz Fornal, czy środkowy Norbert Huber. To podstawowi zawodnicy w talii Grbicia, mający praktycznie pewne miejsce w składzie na igrzyska.

Grbić potężnie wkurzony na siatkarzy! Takiego startu meczu selekcjoner się nie spodziewał

Z gwiazd nieobecnych na japońskiej imprezie można wymienić przede wszystkim tercet Wilfredo Leon – Mateusz Bieniek – Paweł Zatorski, który później rozpoczął zajęcia w Spale w związku z koniecznymi procedurami medycznymi. Oni są przewidziani do udziału w trzecim turnieju LN w Lublanie w drugiej połowie czerwca.

Nikola Grbić przekazał nam dobre wiadomości o Wilfredo Leonie. Wskazał, kiedy wybierze dwunastkę na igrzyska

Kadra siatkarzy na turniej w Fukuoce – Liga Narodów 2024

Rozgrywający

Marcin Janusz, Jan Firlej

Atakujący

Bartosz Kurek, Łukasz Kaczmarek

Przyjmujący

Kamil Semeniuk, Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Aleksander Śliwka

Środkowi

Karol Kłos, Kuba Kochanowski, Mateusz Poręba, Norbert Huber

Libero

Jakub Popiwczak, Kamil Szymura

Na turnieju Ligi Narodów w Fukuoce Polacy zmierzą się kolejno z Bułgarią (4.06 o 8.30), Turcją (6.06 o 12.30), Japonią (7.06 o 12.20) i Brazylią (8.06 o 8.30). Bez względu na wyniki w fazie zasadniczej LN nasz zespół ma zapewniony udział w turnieju finałowym w Łodzi (27–30.06), jako gospodarz imprezy.