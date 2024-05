Grbić potężnie wkurzony na siatkarzy! Takiego startu meczu selekcjoner się nie spodziewał

Najpiękniejsza polska siatkarka wylądowała w szpitalu. Ten apel porusza do szpiku kości. Skierowała przestrogę do kobiet

Polacy, którzy są zdecydowanymi faworytami tego starcia, weszli w mecz jakby trochę rozkojarzeni, zaczęli popełniać tak proste błędy – zdarzył się nawet zwykle opanowanemu i świetnemu technicznie Aleksandrowi Śliwce – że podenerwowany trener Nikola Grbić błyskawicznie wezwał siatkarzy do siebie.

Mecz #VNL Polska - Holandia zaczynamy w składzie: Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka, Jakub Kochanowski, Szymon Jakubiszak, Karol Butryn, Marcin Komenda i Kuba Hawryluk! 🔥 pic.twitter.com/AHvrk88HTg— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) May 24, 2024

Grbić ostro przemówił do siatkarzy

„Nie mam kontroli nad tym co oni robią, oni walczą o każdą piłkę, o kwalifikację olimpijską, to normalne. Nie mam na to wpływu. Ale mam wpływ na to, co wy robicie, a wy tracicie cztery punkty przy trzech swoich błędach!” – grzmiał Grbić podczas przerwy. Serb był podminowany jak rzadko, a przede wszystkim już w pierwszych minutach gry.

I wygląda na to, że ostra reprymenda Grbicia poskutkowała. Na szczęście dla... siebie nasi siatkarze zapomnieli o bardzo nerwowym początku i szybko wrócili do gry. Holandia nie powiększyła przewagi, doprowadziliśmy szybko do remisu 4:4, a za chwilę najaktywniejszy na parkiecie Artur Szalpuk dał nam pierwsze w tym meczu prowadzenie 5:4. wtedy o czas poprosił szkoleniowiec rywali Roberto Piazza, a faworyzowani Biało-Czerwoni mogli niejako zacząć grę od nowa i zmierzać do spodziewanego zwycięstwa.