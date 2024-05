Czołowy klub siatkarskiej PlusLigi zmienił trenera. Trzyletni kontrakt nowego szkoleniowca

To, co na co dzień dzieje się w domu Wilfredo Leona dla wielu będzie szokiem! Prawda o życiu siatkarza i jego rodziny wyszła na światło dzienne, Tak jest naprawdę

Mariusz Sordyl w przeszłości występował w reprezentacji Polski na pozycjach atakującego, przyjmującego i rozgrywającego. W zespole Trefla rozpocznie pracę w sezonie 2024/25, a kontrakt z gdańszczanami podpisał na trzy sezony. Będzie następcą Chorwata Igora Juricicia. – Jego doświadczenie, wiedza i pasja do siatkówki są niepodważalne, co czyni go idealnym kandydatem do kierowania naszym zespołem w nadchodzących wyzwaniach – skomentował zatrudnienie Sordyla Dariusz Gadomski, prezes Trefla Gdańsk.

Wraca do PlusLigi po 13 latach

Nowy trener Gdańskich Lwów w PlusLidze pracował już pod koniec pierwszej dekady XXI w. (AZS Olsztyn). Był także związany z reprezentacją Polski juniorów. Ma również za sobą doświadczenia zagraniczne, prowadził kluby w Rumunii, Katarze, Turcji i Ukrainie. Jako szkoleniowiec klubowy wygrywał ligę rumuńską, turecką i ukraińską.

– Powrót do najlepszej ligi świata po 13 latach wzbudza we mnie wiele emocji – mówi Mariusz Sordyl. – Moim celem jest stworzenie zespołu, który nie tylko będzie odnosić sukcesy na boisku, ale także będzie stanowić spójną i zgraną grupę. Chcę, aby każdy zawodnik czuł się częścią czegoś wyjątkowego, abyśmy wspólnie budowali drużynę, z której każdy będzie dumny.

– Mariusz Sordyl to nie tylko świetny szkoleniowiec, ale także znakomity mentor i przywódca – potwierdza prezes Dariusz Gadomski, prezes Trefla. – Jestem przekonany, że pod jego wodzą nasza drużyna będzie rozwijać się dynamicznie, osiągając nowe sukcesy i zapewniając kibicom niezapomniane chwile.