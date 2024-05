To, co na co dzień dzieje się w domu Wilfredo Leona dla wielu będzie szokiem! Prawda o życiu siatkarza i jego rodziny wyszła na światło dzienne, Tak jest naprawdę

Wilfedo Leon zyskał ogromną popularność niemalże na całym świecie, przez co obecnie może zaliczać się do grona najlepiej zarabiających siatkarzy na całej kuli ziemskiej. Reprezentant Polski, który wraz z zakończeniem sezonu klubowego rozstał się z włoską Perugią i niebawem ma zostać ogłoszony nowym zawodnikiem z jednego z polskich klubów po powrocie do Polski miał okazję udzielić obszernego wywiadu Interii w ramach "Podcastu olimpijskiego". Fani pochodzącego z Kuby siatkarza mogli tam dowiedzieć się wielu nowych rzeczy o jego życiu prywatnym jak choćby tego, w jakim języku porozumiewa się rodzina Wilfredo Leona. Okazuje się, że jest to mieszanka polskiego i hiszpańskiego.

- Najstarsza, czyli Natalia bardziej mówi do mnie po polsku bo ona wie, że ja trochę rozmawiam po polsku. Cristian przede wszystkim po hiszpańsku. Po polsku oczywiście też, ale ja do nich mówię po hiszpańsku, a żona po polsku. Nasz główny język z żoną to hiszpański. - wyznał reprezentant Polski uchylając rąbka tajemnicy tego, co dzieje się na co dzień w jego domu.

W 2016 roku Wilfredo Leon wziął ślub ze swoją żoną Małgorzatą. W tym czasie para doczekała się aż trójki dzieci - dwóch córeczek i syna. Najmłodsza z pociech reprezentanta Polski przyszła na świat całkiem niedawno, w czerwcu 2023 roku.