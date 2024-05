Problemy Stefano Lavariniego. Trener polskich siatkarek usłyszał złe wieści. Może rozboleć głowa

Polskie siatkarki zaczęły olimpijski sezon w piorunującym stylu. W pierwszym turnieju Ligi Narodów wygrały wszystkie cztery mecze i nie straciły nawet seta. W tureckiej Antalyi ich siłę poczuły Włoszki, Francuzki, Holenderki i Japonki. Stefano Lavarini zabrał na te mecze czternaście siatkarek, ale w składzie zabrakło m.in. Joanny Wołosz i Malwiny Smarzek. W Polsce zostało aż 12 zawodniczek, które również są w reprezentacji i robią wszystko, by przekonać trenera do powołania na igrzyska olimpijskie. Teraz Biało-Czerwone będą miały krótkie zgrupowanie, po którym Lavarini wybierze 14 siatkarek na drugi turniej LN w amerykańskim Arlington. Ze względów zdrowotnych nie wiadomo, co z Agnieszką Korneluk i Olivią Różański, a więc dwiema liderkami reprezentacji.

Najgorętsza siatkarka w Polsce pokazała zdjęcie i się zaczęło. Fani pytali tylko o jedno. Nie mogli przepuścić tej okazji

Sonda Czy polskie siatkarki zdobędą medal igrzysk olimpijskich w Paryżu? Tak! Nie Trudno powiedzieć

Stefano Lavarini ma problem

- Uraz Agnieszki nie wydaje się być bardzo poważny. Na miejscu nasz lekarz Maciej Kijas dokonał diagnozy na podstawie USG. Postanowiono dać środkowej jeden mecz odpoczynku bez skakania - powiedział w rozmowie z TVP Sport Szymon Szlendak, kierownik reprezentacji. Sytuacja środkowej po powrocie z Turcji wygląda nie najgorzej, a co z jej koleżanką, która w ostatniej chwili nie poleciała do Antalyi? - Co do Olivii Różański, także czekamy na wyniki pełnych badań. Jest troszeczkę za wcześnie, aby mówić szczegółowo o jej powrocie. Nasz sztab medyczny potrzebuje jeszcze kilku dni na wykonanie wszystkich potrzebnych badań - zaznaczył Szlendak.

Stysiak maksymalnie wyczerpana! Liderka kadry po perfekcyjnym starcie sezonu ma dość. „Brakuje mi sił do mówienia”

Błyskawiczna teleportacja z Antalyi i oto Stefano Lavarini melduje się w PKOl, gdzie odebrał nagrodę w kategorii 𝗧𝗿𝗲𝗻𝗲𝗿 𝗥𝗼𝗸𝘂, przyznaną podczas Gali Trenerka Roku 2023 i Jubileuszu 25.lecia Komisji Sportu Kobiet PKOl 🏅 pic.twitter.com/ufZpYV6R2j— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) May 20, 2024

Ból głowy Lavariniego z polskimi siatkarkami

- Podczas zgrupowania dołączą do nas dziewczyny, które trenowały w Szczyrku. Trzeba pamiętać, że oprócz czternastki, która była z nami, dwanaście zawodniczek ćwiczyło pod okiem trenerów Pachlińskiego i Sufy. Stefano Lavarini chce zobaczyć dziewczyny, które przewidziane są do wylotu do Stanów. Myślę, że po tym podjęta zostanie decyzja co do czternastoosobowego składu lecącego za ocean - zapowiedział kierownik przed drugim turniejem LN. W nim Polki zagrają z Serbią, Koreą Południową, Niemcami i USA.