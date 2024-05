Najgorętsza siatkarka w Polsce pokazała zdjęcie i się zaczęło. Fani pytali tylko o jedno. Nie mogli przepuścić tej okazji

Lavarini mówi do niej „Mama”, a ona gra jak z nut. Po blisko pięciu latach przerwy w kadrze siatkarek znowu wszystkich zadziwia

Jak na razie reprezentantki Polski z przytupem rozpoczęły zmagania w Lidze Narodów. Po czterech pierwszych spotkaniach mają komplet punktów na koncie, a co ciekawe, nie straciły nawet jednego seta. A grały m.in. z Włoszkami, czy Japonkami, a więc mocnymi rywalkami. To dobry prognostyk przed kolejnym etapem Ligi Narodów i co najważniejsze, igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Podczas pierwszego turnieju LN w składzie zabrakło Marii Stenzel. Zawodniczka, która była podstawową libero biało-czerwonych musiała zadbać o swoje zdrowie.

Stenzel już na początku zgrupowania musiała zrobić sobie przerwę, gdyż doznała ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego. - Maria Stenzel została poddana zabiegowi, który przebiegł sprawnie i bez komplikacji. Obecnie naszą libero czeka rekonwalescencja. Marysi życzymy zdrowia i jak najszybszego powrotu do reprezentacji Polski. Czekamy na Ciebie! - napisano wówczas w komunikacie opublikowanym przez PZPS.

Teraz Stenzel pokazała zdjęcie w mediach społecznościowych, a reakcja fanów była natychmiastowa. Pod wpisem siatkarki pojawiło się mnóstwo pytań o zdrowie i komentarzy z życzeniami szybkiego powrotu do pełnej dyspozycji. - Pani Marysiu proszę wracać do kadry. Bardzo pani brakuje i bardzo tęsknimy. Życzę zdrowia - napisał jeden z fanów. - Brakuje ciebie w składzie! Szybkiego powrotu - czytamy w kolejnym komentarzu.