Piękna polska siatkarka na wielkiej imprezie. Przecieraliśmy oczy ze zdumienia, jak Maria Stenzel spędziła niedzielny wieczór

Uwaga: kadra siatkarzy się sypie! Zawodnik drużyny Grbicia pojechał na badania do kliniki, inni nie dograli do końca

Maria Stenzel od kilku lat stanowi o sile reprezentacji Polski siatkarek jako libero, a w tym roku była jedną z głównych bohaterek drużyny, która wywalczyła historyczny brązowy medal Ligi Narodów, a także bezpośredni awans do igrzysk olimpijskich. Po drodze Polki doszły też do ćwierćfinału mistrzostw Europy, gdzie musiały uznać wyższość późniejszych triumfatorek z Turcji. Nie zmienia to faktu, że za Biało-Czerwonymi znakomity rok, a przed nimi główne wyzwanie, jakim będą igrzyska olimpijskie w Paryżu. O jak najlepszą formę zadba w barwach Radomki Radom, do której przeniosła się z Chemika Police przed tym sezonem Tauron Ligi. Nowe otoczenie błyskawicznie przyniosło jej nowe możliwości.

Maria Stenzel nietypowo spędziła niedzielny wieczór

Siatkarki z Radomia swój ligowy mecz rozegrały już w piątek wieczorem, wobec czego miały spokojniejszy weekend. Sportowym wydarzeniem końcówki tygodnia w tej mazowieckiej miejscowości był niedzielny mecz Ekstraklasy pomiędzy Radomiakiem Radom a Legią Warszawa. Wbrew pozorom nie były to derby, a mecz przyjaźni, który odbył się w wyjątkowej atmosferze. Udział w tym hicie wzięła też Maria Stenzel!

Siatkarka pochwaliła się obecnością na radomskim stadionie w mediach społecznościowych. W tej imprezie masowej uczestniczyło blisko 9 tysięcy kibiców, a szczególny zachwyt Stenzel wzbudził moment oprawy skupionej wokół rac. Kłębisko dymu pojawiło się na trybunie naprzeciwko miejsca 24-latki i był to idealny moment, by zrobić pamiątkowe zdjęcie. Z pewnością obecność pięknej siatkarki na piłkarskim meczu mogła zaskoczyć wielu kibiców na stadionie w Radomiu!