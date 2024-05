Przeżegnaliśmy się widząc, co stało się z Earvinem N'Gapethem! Mocno przybrał na masie, wielu złapie się za głowy

Najpiękniejsza polska siatkarka wylądowała w szpitalu. Ten apel porusza do szpiku kości. Skierowała przestrogę do kobiet

Pośród najpopularniejszych siatkarzy na świecie, którzy przy okazji mogą pochwalić się niemałymi umiejętnościami nie brakuje również skandalistów. Do tego grona bez dwóch zdań zaliczyć trzeba również Earvina N'Gapetha, który niejednokrotnie znajdował się na ustach kibiców i dziennikarzy przez swoje zachowanie. Gwiazdor reprezentacji Francji i m.in zdobywca olimpijskiego złota w 2020 roku w ostatnim czasie mógł zaskoczyć kibiców siatkówki swoją przemianą. 33-letni zawodnik już na pierwszy rzut oka jest zdecydowanie większy, niż jeszcze jakiś czas temu, a zdjęcia bez koszulki jakie opublikował w mediach społecznościowych pokazują, że bez dwóch zdań przybrał on na masie.

Zbliżające się wielkimi krokami igrzyska w Paryżu, podczas których Francuzi będą występować w roli gospodarzy oraz rozpoczęte niedawno zmagania w Lidze Narodów zmusiły m.in. N'Gapetha do ciężej pracy na siłowi, jednak jego sylwetka oraz forma fizyczna dalej mogą pozostawiać wiele do życzenia porównując go do innych zawodników, którzy odgrywają kluczowe role w swoich reprezentacjach.

i Autor: Instagram/ earvinngapeth Forma Earvina N'Gapetha przed igrzyskami

O ile N'Gapeth w spotkaniu ze Słowenią przegranym przez Francuzów 1:3 zdobył najwięcej punktów z drużyny (18), to jednak miał on olbrzymie problemy ze wskoczeniem na odpowiedni rytm gry w pierwszych setach. Przed igrzyskami czeka go więc ogromna praca, aby wrócić do jak najlepszej formy fizycznej.