Malwina Smarzek ma kolczyk w nietypowym miejscu. Ludzie są tym zachwyceni!

Malwina Smarzek przyzwyczaiła kibiców do tego, że jest bardzo mocnym punktem reprezentacji Polski. Jednak w ostatnim czasie jej drogi z kadrą nieco się rozeszły. Po zawirowaniach mogła mieć nadzieję na występ w Lidze Narodów. Ostatecznie jednak nie oglądamy jej na parkiecie podczas zmagań, w których biało-czerwone robią prawdziwą furorę. Nasze zawodniczki są już w półfinale prestiżowego turnieju i ani myślą na tym poprzestać. Niewykluczone, że Smarzek do kadry wróci po Lidze Narodów. Jeszcze przed startem zmagań mówił o tym selekcjoner Stefano Lavarini.

- Malwina potrzebuje pracy w innym trybie treningowym. Jeszcze nie jest gotowa do gry i rywalizacji. Będziemy kontrolować postęp jej prac i ponownie spotkamy się po Lidze Narodów - zapowiadał Włoch za pośrednictwem TVP Sport. To rozwiązanie potwierdziła sama siatkarka, która w ostatnim czasie w Brazylii grała rzadko lub wcale. - Przede mną praca indywidualna. (...) Jeśli trener uzna, że moja forma jest wystarczająca, to znajdę się w składzie na mistrzostwa Europy - mówiła Polsatowi Sport.

Na razie Malwina Smarzek skupia się nie tylko na ciężkich treningach, by wrócić do szczytu formy. Jej myśli zaprząta także dbanie o kontakt z fanami. Robi to za pośrednictwem mediów społecznościowych, a niedawno opublikowała selfie, na którym zaprezentowała kolczyk na obliczu swojej twarzy.

Kolczyk Malwiny Smarzek na twarzy

Malwina Smarzek-Godek słynie z ozdabiania swojego ciała. Wszyscy wiedzą, że uwielbia tatuaże, a teraz doszedł do tego jeszcze widoczny piercing. Kolczyk w nosie wielu konserwatywnych kibiców wciąż może szokować. Najwyraźniej jednak są oni w mniejszości. Komentarze pod zdjęciem na Instagramie były bardzo pozytywne, co potwierdza, że decyzja o przybraniu takiego image'u była dla siatkarki strzałem w "dziesiątkę"! Ona sama nie próżnuje, co opisała przy fotce. "Pomiędzy meczami reprezentacji siłownia i 6 godzinach dziennie z fizjoterapeutą zwiedzam sobie trochę. Wrocław, robicie to dobrze" - czytamy przy zdjęciach.

Fani zachwyceni zdjęciem Malwiny Smarzek-Godek

Na wiele reakcji i komentarzy pod serią zdjęć znanej siatkarki nie trzeba było długo czekać. I tym razem Malwina Smarzek otrzymała mnóstwo komplementów. Wiele opinii opierało się na emotikonach - tu najwięcej było serduszek. Oprócz tego wpisy dodawali zarówno fani z Polski, jak i spoza granic naszego kraju. "Jaka piękna!" - czytamy w opinii zostawionej przez brazylijskiego fana. "Najlepsza polska siatkarka" - recenzował z kolei rodak Malwiny Smarzek-Godek.